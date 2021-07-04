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新疆棉重挫H＆M！　第二季大陸營收年減近3成

▲▼瑞典跨足國際的快時尚品牌H&M，捲入新疆棉花爭議。（圖／路透）

▲H&M宣布拒用新疆棉花。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

H&M曾於2020年宣布，關注新疆少數民族遭強迫勞動、宗教歧視的情形，不和新疆的服裝廠合作，也不採購當地的棉花等產品。這份聲明在今年3月間被挖出，隨即引發大陸抵制「拒用新疆棉」的服飾品牌。公司1日發布最新財報，今年第2季在大陸的總營收，較去年同期相比大減28%，損失達7500萬美元（約新台幣20.9億元）。

據《華爾街日報》、《香港經濟日報》報導，今年3至5月間，H&M在大陸的營收較去年同期大幅銳減28%，損失約7500萬美元。

這3個月間，H&M在大陸的營收從去年同期的2.64億美元，下跌至約1.89億美元。雖然與全球營收54億美元相比，中國市場的損失只佔很小一部分，但對於一直在快速成長的時尚市場來說，這是一大打擊。

在被抵制前，大陸一度是H&M的第3大市場，僅次於美國和德國。大陸對於H&M集團的營收貢獻率接近6%，在疫情仍衝擊全球疫情時，是H&M唯一一個成長的主要市場。

而在被大陸民眾抵制後，根據數據顯示，在H&M剛剛結束的財季，大陸一度跌到第6大市場。

此外，同樣因「拒用新疆棉花」遭抵制的Nike，最近一季的大中華區營收成長17%，達19億美元；另一運動品牌Adidas，3月間面臨實體店和電商的流量下降後，4月出現穩定復甦，預計隨著疫後復甦，今年在中國市場的營收將會增加。

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