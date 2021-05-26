H＆M再遭大陸行政處罰57.72萬元　這次因「童裝」質量不符標準

▲H&M今年第5度遭上海市場監管局行政處罰。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

H&M關聯公司海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司近日在遭行政處罰，違法行為類型為生產的童裝不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準等，處罰款13.425萬元人民幣（約57.72萬元新台幣），沒收違法所得超3萬元人民幣(約12.9萬元新台幣）。

▲H&M涉入「新疆棉」風暴，門市較往常冷清許多。（圖／記者陳政錄攝）

《新浪財經》報導，據國家企業信用信息公示系統顯示，扣除這一次再度被裁罰，H&M2021年被處罰的次數多達4次，合計沒收違法所得超14萬元人民幣（約60.2萬元新台幣），總計被罰款數額近45萬元人民幣（約193.5萬元新台幣）。

H&M上海關聯公司此前分別在1月20日、1月25日、2月3日及5月18日分別受到行政處罰。處罰原因包括，「對商品或者服務作虛假或者引人誤解的宣傳的違法行為」；「生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品」；「以不合格產品冒充合格產品並銷售」及「未標明需要標明產品規格、等級、所含主要成份的名稱和含量」等。

H&M這次被罰款並沒入違法所得，處罰事由為海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司生產的童裝不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準等。