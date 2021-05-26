　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

H＆M再遭大陸行政處罰57.72萬元　這次因「童裝」質量不符標準

▲▼北京H&amp;M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲H&M今年第5度遭上海市場監管局行政處罰。（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／綜合報導

H&M關聯公司海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司近日在遭行政處罰，違法行為類型為生產的童裝不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準等，處罰款13.425萬元人民幣（約57.72萬元新台幣），沒收違法所得超3萬元人民幣(約12.9萬元新台幣）。

▲▼北京H&amp;M門市。（圖／記者陳政錄攝）

▲H&M涉入「新疆棉」風暴，門市較往常冷清許多。（圖／記者陳政錄攝）

《新浪財經》報導，據國家企業信用信息公示系統顯示，扣除這一次再度被裁罰，H&M2021年被處罰的次數多達4次，合計沒收違法所得超14萬元人民幣（約60.2萬元新台幣），總計被罰款數額近45萬元人民幣（約193.5萬元新台幣）。

H&M上海關聯公司此前分別在1月20日、1月25日、2月3日及5月18日分別受到行政處罰。處罰原因包括，「對商品或者服務作虛假或者引人誤解的宣傳的違法行為」；「生產者、銷售者在產品中摻雜、摻假，以假充真，以次充好，或者以不合格產品冒充合格產品」；「以不合格產品冒充合格產品並銷售」及「未標明需要標明產品規格、等級、所含主要成份的名稱和含量」等。

H&M這次被罰款並沒入違法所得，處罰事由為海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司生產的童裝不符合保障人體健康和人身、財產安全的國家標準等。

ET快訊
八大行業無視禁令！　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都罰
中和某公司下令「確診要懲處、取消年終」　侯友宜回應了
南投要買30萬劑「復必泰」疫苗　她爆：有發生瑕疵效期只到6月
快訊／還缺5萬劑！　新北重災區僅分配1.8萬劑疫苗
快訊／中正一分局派出所警員「快篩陽性」
《時代》評台灣防疫是「吹牛」　前外交官：台人看了應很不舒服
繳不出租金、貸款怎辦？律師曝「就讓房東告」：輸了不會如何
發票中1萬！他點開通知秒心寒　眾人一看：也太剛好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

H＆M再遭大陸行政處罰57.72萬元　這次因「童裝」質量不符標準

澳門新增1例無症狀！「曾在台灣轉機」　2月接種過疫苗

搭電梯下樓受困...瞬間從「1樓暴衝至30樓」　女乘客被救出已身亡

反送中墜亡者梁凌杰「死因出爐」　陪審團一致裁定：死於不幸

飼養員餵食老虎慘被咬死！　2虎逃出鐵籠大發獸性被擊斃

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

香港BNT疫苗打不完！港府憂過期：考慮捐給其他更需要的地方

情侶吵架從15樓向外狂丟雜物　高跟鞋、螢幕...123件物品灑落一地

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

《玩命關頭9》男星向陸道歉　國台辦回應了！

H＆M再遭大陸行政處罰57.72萬元　這次因「童裝」質量不符標準

澳門新增1例無症狀！「曾在台灣轉機」　2月接種過疫苗

搭電梯下樓受困...瞬間從「1樓暴衝至30樓」　女乘客被救出已身亡

反送中墜亡者梁凌杰「死因出爐」　陪審團一致裁定：死於不幸

飼養員餵食老虎慘被咬死！　2虎逃出鐵籠大發獸性被擊斃

小米被移出美國制裁黑名單！取消投資限制　雷軍：我們贏了

香港BNT疫苗打不完！港府憂過期：考慮捐給其他更需要的地方

情侶吵架從15樓向外狂丟雜物　高跟鞋、螢幕...123件物品灑落一地

今起「北患南送」　中國附醫清空第一醫療大樓、榮總急調90多床

最低26折！築間餐飲集團開放外帶　和牛海陸便當200元有找

整形名醫張耀元涉嫌下藥性侵熟女　更一審仍判4年

八大行業無視禁令成破口　蘇貞昌：業者、工作者、顧客全都重罰

重溫拉昆市警局！黎明死線X惡靈古堡合作公開　里昂、吉兒回來了

全台10警染疫全在雙北！支援快篩站、追確診失聯...盼優先打疫苗

疫調匡列太慢！北市聯醫工會：有護理師7天才被通知要隔離

狂噴殺蟲劑爆炸「門窗全被炸飛」　女重傷送醫...家人：噴到蚊香

1個「偶然」發現虛幣交易bug　9泰達幣大盜1晚撈2500萬

疫情求生！阿基師飯店十天業績破百萬　全靠牛肉麵、雞湯調理包

萬華街頭慘況直擊！2女「狂咳＋躺擔架」　民眾：太恐怖1天20台

大陸熱門新聞

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

陸要捐哪種疫苗給台灣？國台辦：看接受方意願

口吐白沫身邊倒一片！甘肅馬拉松選手咬舌自救

BMW保齡球式撞死5人畫面曝！行人屍塊散整路

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

BNT疫苗打不完　港府：考慮捐給更需要的地方

甘肅馬拉松21死　家屬僅獲賠413萬元

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

電梯1樓瞬間暴衝30樓　受困女身亡

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

安塞三絕　腰鼓、剪紙、農民畫

女客吃百顆鮑魚　老闆錄影反酸

飼養員被咬死　2虎逃出鐵籠被擊斃

更多熱門

相關新聞

交通違規罰款變10倍會改善嗎？

交通違規罰款變10倍會改善嗎？

交通違規屢見不鮮，如果提高罰則會有用嗎？有網友發文「交通違規罰款變10倍會不會改善違規」，表示違停、不禮讓行人、雙黃線迴轉、不打方向燈等違規車輛每天看到飽，如果將罰金變成現有10倍、再配合強制講習，有機會看到用路人變得彬彬有禮嗎？

6／1日起台北市公園禁餵野生動物

6／1日起台北市公園禁餵野生動物

陸籍漁船休漁期「撈過界」 陸委會：最高罰鍰1000萬元遏止違法

陸籍漁船休漁期「撈過界」 陸委會：最高罰鍰1000萬元遏止違法

南山人壽挨罰760萬！　業務員代刷保費高達7億

南山人壽挨罰760萬！　業務員代刷保費高達7億

GU聯名蜷川實花！碎花洋裝超唯美

GU聯名蜷川實花！碎花洋裝超唯美

關鍵字：

H&MHM罰款行政處罰

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

阿婆急救！兒拒插管　道別惹鼻酸

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

全台三級延長！　「居家辦公」卻跑出去玩最重關7年

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

即／新店隨機殺人案　凶嫌王秉華一審判死！

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面