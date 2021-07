快訊／菲律賓軍機墜毀「機上載85人」　觸地起火最新畫面曝光

▲菲律賓一架C-130運輸機4日墜毀。(圖/翻攝自推特/@dReyDreymz0810)

記者詹雅婷、張方瑀/綜合外電報導

菲律賓軍方4日證實,一架載有85人的軍機今(4)當地上午11時30分發生墜毀意外。法新社報導,該架飛機型號為C-130運輸機,是在試圖降落菲律賓西南部霍洛島(Jolo Island)時墜毀。目前搜救行動正在進行當中。

外媒ABS-CBN引述軍方消息指出,該架運輸機自卡加延德奧羅市(Cagayan de Oro City)載運部隊前往其他地方,但卻在蘇祿省城鎮Patikul發生墜毀事故。現階段已有40人獲救,並在當地醫院接受治療。

推特目前已開始流傳事故相關畫面,可見墜毀事故發生後,該架飛機起火並冒出濃濃黑煙。菲律賓將軍索貝哈那(Cirilito Sobejana)稍早表示,救難人員已抵達現場,祈禱能救出更多人。

#BREAKING: A C130 plane of the Philippine Air Force carrying 85 people crashed in Brgy. Bangkal, Patikul, Sulu at 11:30 a.m. today, Armed Forces of the Philippines Chief Cirilito Sobejana confirms. He says rescue operations for passengers and crew are ongoing. pic.twitter.com/OagYrYLd6N