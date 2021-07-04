每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆「自己封一封」：為何要一起關

▲北市虎林街鄰近永春市場周邊疑似有新冠肺炎感染熱區。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情整體都在往好的方向發展，正當全國都看好7月12日可以如期解封，台北市政府更宣布，讓疫情熱區外的夜市有條件「微解封」。不料宣布完不久，環南市場就傳出疫情擴大消息，卻接連爆出群聚感染，外界不免質疑市長柯文哲的防疫能力。就有網友開嗆「台北自己四級封城其他解封不好嗎？」

網友在PTT的Gossiping板上問卦「台北自己四級封城其他解封不好嗎？」文中直呼，現在台灣只剩雙北比較慘，他不住雙北，家附近也根本沒疫情，氣得開嗆「結果只能每天兩點看雙北今天又幾例，雙北幹嘛不自己封一封自己玩？其他縣市為何要一起陪葬一起關？」

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貼文一出，不少人也頗有同感，紛紛跟進猛酸，「其實這主意不錯，台北封城」、「有道理，台北陪阿北坐牢，我們不想關」、「有道理，支持中南部解封」、「一開始就長痛不如短痛了，現在要封也太晚」、「我台北市民，我道歉」、「贊成啊！當初比照颱風假模式，封個兩週處理一下，也不用在這邊搞兩個月。」

也有網友狂噓，「台灣就這麼大你以為只封雙北有用喔」、「好啊！你問中央要不要啊」、「下午喊封，晚上就一堆北漂堵在路上了」、「台灣這麼小 一個都市封有屁用」、「當初一天上百例的時候要四級被罵死，現在一天數十例又要雙北自己封城，精神錯亂喔」、「一堆跨縣市上班的是要怎封？出張嘴。」