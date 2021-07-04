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醫院副院長「吞太多春藥」上陣！女陪侍當場心臟驟停　超扯過程曝

▲▼湖南湘雅醫院副院長免職。（圖／翻攝自微博）

▲湖南湘雅醫院副院長免職。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸醫療界享有盛名的湖南長沙中南大學湘雅醫院近日爆出性醜聞，排名第二的副院長龔志成日前被免職及黨內嚴重警告。據曝光，他涉及貪污受賄，包括今年4月接受一家藥企的性賄賂，甚至「在過程中造成女陪侍心臟驟停」。目前，該院官網列出的領導團隊中，已撤下其頭像及履歷。

據《法經網》今年4月26日曾報導，湘雅某副職領導接受業務往來單位安排的女性陪侍，在過程中造成女陪侍心臟驟停，好在經過搶救該陪侍脫離生命危險。

一名參與善後的人士稱，湘雅這位副院長大概春藥使用過猛，在陪侍過程中導致女性在床上突然休克，兩人所在酒店先後報警及叫了救護車，由此留下了公安出警與醫院急救的信息。

知情人士並透露，龔志成花費數百萬元人民幣將此事壓下，這筆「公關費用」由請托者埋單。事發當天的「請托者」也就是行賄者，即華潤湖南瑞格醫藥有限公司及其股東肖紅旗。華潤湖南瑞格醫藥有限公司註冊資本91.91億人民幣，由華潤醫藥商業集團持股51％、肖紅旗持股49％。

事發後，中南大學紀委介入調查，近日中南大學及湘雅醫院正在接受中央巡視組的巡視，令案件曝光。

湘雅醫院創立於1902年，已有百年歷史，和北京協和醫院齊名，孫中山曾為它題詞「學成致用」。

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關鍵字：

中南大學湘雅醫院龔志成華潤湖南瑞格醫藥有限公司

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