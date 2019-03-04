撿醫院「紙箱」賣9元　大媽毀了手術器材慘賠8萬

▲紙箱示意圖 。（圖／翻攝自網路）

大陸中心／綜合報導

位於湖南省長沙市的中南大學湘雅醫院，在2018年訂購一批價值人民幣11萬元（約合新台幣50萬元）的手術器材，卻被從事回收的徐姓大媽以人民幣9元（約合新台幣42元）的價格賣給回收場。事後，法院認為當時已開封的紙箱置放在公共空間，且徐大媽無主觀上的犯意，但仍應負擔70％責任，賠償醫療用品公司人民幣79632元。

▼人民幣示意圖。（圖／CFP）

配送員阿華抵達醫院後，將貨箱（已開封，裡面尚有許多未開的小紙箱）放在離庫房不遠的靠背椅上，以便與庫房驗收員進行交接。當時，正在撿回收的徐大媽經過，將開封的貨箱誤認為無用紙箱撿走，並拿到回收場，賣了人民幣共9元。

阿華發現貨箱消失後，立刻報警、向公司匯報情況。次日，該公司人員找到徐某，卻被告知貨箱已賣給回收場，公司人員依大媽的說法，前往回收場，發現遺失的貨品，卻已經受到汙染。

▼回收示意圖。（圖／翻攝自網路）

該醫療用品公司得知後，立刻前往開福區法院，起訴徐大媽，並要求賠償貨品損失113760元、尋找貨物產生的費用1500元。

被告徐大媽則向法官主張，在拾荒過程中，拾走原告的貨物紙箱，造成原告損失，屬無心之過；原告求償金額過高，被告願以成本價賠償原告；原告疏於管理，也有過錯。

法院審理後，認定該貨物的箱子不大，且已經開封。放置位置距離醫院大廳很近，屬公共空間，人員流動頻繁。原告將貨物放在此處，應預見可能出現的貨物丟失風險，卻疏於保管，在看管貴重或是上存在疏忽。

法院認為，被告徐某拾走原告的部分貨品並賣給回收站，雖然她不知道自己拿走的是原告的貨物，無觀上之故意，但原告貨物放在庫房附近，箱內也有未拆的手術器材紙盒，明顯不屬於廢品範疇，不應簡單判斷為廢品。

法院判決在今年2月26日出爐，認定原告自行承擔30％責任，徐大媽承擔70％責任。並認定原告損失為113760元，徐大媽應賠償原告貨物損失79632元。

四川高揚律師事務所熊記毅律師表示，「據《刑法》第270條規定：將代為保管的他人財物非法佔為己有，數額較大，拒不退還的，處二年以下有期徒刑、拘役或者罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處二年以上五年以下有期徒刑，並處罰金。」

他說，根據物權法規定，拾得遺失物，應返還權利人。如據不返還輕則承擔返還原物的民事責任，重則承擔侵占罪的刑事責任。「徐大媽誤將醫療器械當作廢品擅自處分，造成他人損失，其本身俱有一定過錯，應當承擔賠償損失的侵權責任。」