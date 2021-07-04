　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【傳愛的旅程】來自更生人企業家的真情許諾

▲▼來自更生人企業家的真情許諾。（圖／東森慈善基金會＿傳愛的旅程）

《更生逆轉勝》

文／林璟倩

「我是更生人，我了解更生人重返社會需要很多時間，這要靠個人的決心與毅力去勇敢面對。」身為最成功的更生人企業家，王令麟難忘當年身陷囹圄的際遇，在坦然面對司法服刑完畢後，靠著信仰的力量重新再站起來。儘管現在日理萬機工作繁忙，他仍不時關心受刑人的需求，更積極透過愛與關懷，協助更生人翻轉人生。

曾經服刑三年的王令麟，回想起當年鐵窗歲月的艱難，依舊記憶猶新。「一個受刑人再努力作業，一個月的收入最多不過一、兩百元，然而在監獄裡，最起碼的換洗衣物和盥洗用具等零零總總的基本開銷，一個月就要兩千多元，讓受刑人往往還變成外面家人的負擔。」王令麟當下便思考，倘若能提升受刑人在獄中作業的收入，或許就有錢能賠償被害人，甚至存點錢照顧家人，未來出獄也有機會能用這筆存款做點小生意，重新融入社會，而不致再重操舊業，一錯再錯。

▲▼來自更生人企業家的真情許諾。（圖／東森慈善基金會＿傳愛的旅程）

▲靠著手工蛋捲東山再起，《ETtoday新聞雲》大幅報導更生人「艾格諾先生」的勵志故事。

捐贈米糧 扶助更生人

過去在獄中聽聞許多受刑人反覆入獄的故事，王令麟深知更生人復歸社會不易，因此主動捐贈八百包「東森農場」嚴選的池上新米，由台灣更生保護會代為轉贈給仍在困境中力爭上游的更生人家庭，讓他們滿足基本的溫飽，也能感受到來自社會的溫情。高檢署檢察長暨台灣更生保護會董事長邢泰釗，對此給予高度肯定：「東森集團在為國家創造財富與工作機會之餘，王令麟總裁樂善好施、熱心公益，總是率先拋磚引玉，並帶動更多企業一同行善，彼此扶助、互相關心，讓社會更臻良善。」邢泰釗也強調，人都難免會犯錯，公益團體及社會大眾對更生人的關懷與付出，不單純是施與受的關係，更是創造社會安定的力量，是讓整個社會共同受益的好事。

從同理心出發，王令麟不僅把受刑人的難處放在心中，也樂於伸出一雙溫暖的手，在更生人起步維艱的自新之路上，多拉他們一把，多陪他們一段。他五度邀請同為更生人的「艾格諾先生手工蛋捲」設攤，參與東森集團相關活動，並透過《ETtoday新聞雲》的報導，與網友分享艾格諾先生的勵志故事。曾經年少輕狂、鋃鐺入獄，只要洗心革面，也可以靠著復刻奶奶口味的手工蛋捲翻轉人生、東山再起，將人生的遺憾化為前進的動力。

▲▼來自更生人企業家的真情許諾。（圖／東森慈善基金會＿傳愛的旅程）

▲銅雕讓更生人培養第二專長，義賣所得還可回饋社會。

建構銷售平台 力挺更生人

此外，顛覆購物台傳統，王令麟還嘗試邀請北監受刑人銅雕班創作的十六件銅雕藝術作品，登上「東森購物」直播現場義賣。東森購物不僅不收取登台相關費用，所得一百三十萬善款也全數專款專用於照顧弱勢團體和犯罪被害人。在政府「一監所一特色」的政策推動下，銅雕讓更生人得以培養第二專長，透過巧手將過往的滄桑以及對人生的體悟，注入到銅雕作品中，也從中找到自己的價值。由於部分藝術作品還曾受邀在台北101大樓、台北車站展出，受刑人都得到莫大鼓舞，也找到出獄之後的人生方向。

▲▼來自更生人企業家的真情許諾。（圖／東森慈善基金會＿傳愛的旅程）

▲身為更生人企業家，王令麟協助更生人習得一技之長，重新融入社會。

王令麟感性地表示：「從信仰的角度，好人、壞人是上帝決定的，是環境造成他們犯下錯誤，我認為受刑人只不過是穿著囚服的國民，我們要給他們更多的機會，不要因為一時犯了錯，而對他們產生排斥或恐懼。當社會給受刑人更多的愛與包容，我們的社會也會更祥和。」他也宣示，未來東森還會建構一個新的平台，幫助所有有心向善的受刑人、更生人建立產品銷售管道，用以改善生活，帶動善的循環。

「神為你關了一扇門，必定為你開啟另一扇窗。」身為更生人，王令麟用心也用行動力挺更生人，期盼所有的更生人不再是社會的邊緣人，而得以重新出發，回歸職場，贏得社會認同，並開啟屬於自己的一片天。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

ET快訊
施打率太可怕！高雄3天接種7萬多劑疫苗　他分析高效4原因
獨／酒店妹窗邊求援　他直擊喬友大火索2命！讓人毛爆
快訊／菲律賓軍機墜毀　機上85人生死不明
受難家屬批林昶佐消費228　15次會議僅出席1次
快訊／批北市不疫調不匡列　台大醫施景中道歉了！
每天就看雙北+確診數！網友怒開嗆：為何要一起關
悶壞！八里左岸周末湧人潮　民眾不戴罩開吃美食挨罰
婆婆含恨拔管落淚！　許聖梅悲慟「3大姑冷漠拒送終」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【傳愛的旅程】來自更生人企業家的真情許諾

【傳愛的旅程】一幅沙畫　背後的故事

還差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢　林立青帶頭催落去

【傳愛的旅程】共有共好共享　業績與公益齊頭並進

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

油門當剎車踩！「汽車暴衝」險撞人　大媽靈活閃身...躲過撞擊撿回一命

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

怪癖喵躺床狂吸黑蕾絲被抓包！　馬麻激動羞喊：我的內衣還我QQ

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

日本熱海土石流「捲走80戶」！　宛如滅村...20人失蹤2心肺停止

【傳愛的旅程】來自更生人企業家的真情許諾

【傳愛的旅程】一幅沙畫　背後的故事

還差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢　林立青帶頭催落去

【傳愛的旅程】共有共好共享　業績與公益齊頭並進

「同事廁所說我壞話」怎辦？　蔡尚樺高EQ反擊：憑什麼要我們忍耐

天兵！導遊無團可帶竟到三義偷精油　隔天問店家價格露餡

鄧愷威先發挨轟丟6分　陳聖平雙安連7場上壘

首次還原319槍擊案後神秘微笑　邱義仁：表情只是尷尬

游錫堃賀美國國慶　感謝協助台灣增強國家防衛、提供疫苗資源

一路快走！烟花颱風估周一生成恐發海陸警　影響時程出爐

性感超模上街「正面全空」網看傻！　胸前一線、露骨盆褲裝辣翻

影／鄭亨敦硬叫《我結》暱稱「果凍」！太妍爆氣大吼：不准提到我

與金正恩尬射彈！南韓研發SLBM「試射成功」　全球第8國擁潛射技術

施打率太可怕！高雄3天7萬多劑疫苗接種　史哲分析高效率4原因

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

公益熱門新聞

一幅沙畫　背後的故事

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

來自更生人企業家的真情許諾

創業不是夢　攜手東森贏得新人生

他收到冷凍包子要立刻蒸熟原因曝

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

萬華人挺萬華！　郭昭巖親送「上千防疫物資」

電話行銷翻轉人生　跨越挫折變存摺

典華傳愛送弱勢家庭端午粽

公益，是東森大家庭永遠的志業

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

台灣億滋捐千箱麗滋餅乾　助弱勢度疫情難關

東森、政大產學合作　守護傳承原民文化

更多熱門

相關新聞

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

繼上個月號召「萬華加油」臉書特效框，以及6月初串聯百間萬華在地店家外帶外送美食清單的「手滑點萬華 在家吃艋舺」企劃後，文化總會的「萬華大鬧熱」粉絲專頁近日再度聯手全家便利商店、艋舺青山宮，發起「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，邀請大眾同協助萬華區弱勢族群挺過疫情困境。

更保「疫起守護」　力挺更生「紓困孤兒」

更保「疫起守護」　力挺更生「紓困孤兒」

王令麟號召員工救血荒　一天捐百袋以上熱血

王令麟號召員工救血荒　一天捐百袋以上熱血

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

三新創團隊號召民眾送萬份免費餐點

2021台北舒跑杯取消　跑者捐報名費挺防疫

2021台北舒跑杯取消　跑者捐報名費挺防疫

關鍵字：

公益愛心雲傳愛的旅程東森慈善基金會王令麟公益更生人

讀者迴響

熱門新聞

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

婆婆堅持去菜市場！媳婦「1舉動」慘吃官司

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

金剛「視她為親妹」PO哭臉文恭喜小甜甜

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

高雄男「打莫德納後1hr身亡」　兒悲痛發聲

颱風恐生成最新模擬路徑曝　3地區變天

娃娃影后被發現「屍體腐爛暴斃家中」！

宜蘭男大生失聯6天！最後身影曝光…詭異走向員山福園

還原揪虎林街熱區過程　醫酸柯P：好意思說精準疫調

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

尋找千萬發票得主　剩週一可兌獎

虎林街30人確診　醫：柯文哲拿市民賭注

遊日回台高燒住院！才知「誤闖恐怖禁地」GG了

更多

最夯影音

更多
妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久
達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

達人花數萬元打造防疫淨化艙門 360度無死角「紫外線+酒精」消毒

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

樓上鄰居鬧事「全家大小都在吵」 她用筋膜槍反制！雙槍猛震天花板

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

鳳梨鼠薯捐消毒門給警界！「之前危害社會」　飆唱林志穎夯曲…對比他凍齡：我過熟ＸＤ

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面