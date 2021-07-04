【傳愛的旅程】來自更生人企業家的真情許諾

《更生逆轉勝》

文／林璟倩

「我是更生人，我了解更生人重返社會需要很多時間，這要靠個人的決心與毅力去勇敢面對。」身為最成功的更生人企業家，王令麟難忘當年身陷囹圄的際遇，在坦然面對司法服刑完畢後，靠著信仰的力量重新再站起來。儘管現在日理萬機工作繁忙，他仍不時關心受刑人的需求，更積極透過愛與關懷，協助更生人翻轉人生。

曾經服刑三年的王令麟，回想起當年鐵窗歲月的艱難，依舊記憶猶新。「一個受刑人再努力作業，一個月的收入最多不過一、兩百元，然而在監獄裡，最起碼的換洗衣物和盥洗用具等零零總總的基本開銷，一個月就要兩千多元，讓受刑人往往還變成外面家人的負擔。」王令麟當下便思考，倘若能提升受刑人在獄中作業的收入，或許就有錢能賠償被害人，甚至存點錢照顧家人，未來出獄也有機會能用這筆存款做點小生意，重新融入社會，而不致再重操舊業，一錯再錯。

▲靠著手工蛋捲東山再起，《ETtoday新聞雲》大幅報導更生人「艾格諾先生」的勵志故事。

捐贈米糧 扶助更生人

過去在獄中聽聞許多受刑人反覆入獄的故事，王令麟深知更生人復歸社會不易，因此主動捐贈八百包「東森農場」嚴選的池上新米，由台灣更生保護會代為轉贈給仍在困境中力爭上游的更生人家庭，讓他們滿足基本的溫飽，也能感受到來自社會的溫情。高檢署檢察長暨台灣更生保護會董事長邢泰釗，對此給予高度肯定：「東森集團在為國家創造財富與工作機會之餘，王令麟總裁樂善好施、熱心公益，總是率先拋磚引玉，並帶動更多企業一同行善，彼此扶助、互相關心，讓社會更臻良善。」邢泰釗也強調，人都難免會犯錯，公益團體及社會大眾對更生人的關懷與付出，不單純是施與受的關係，更是創造社會安定的力量，是讓整個社會共同受益的好事。

從同理心出發，王令麟不僅把受刑人的難處放在心中，也樂於伸出一雙溫暖的手，在更生人起步維艱的自新之路上，多拉他們一把，多陪他們一段。他五度邀請同為更生人的「艾格諾先生手工蛋捲」設攤，參與東森集團相關活動，並透過《ETtoday新聞雲》的報導，與網友分享艾格諾先生的勵志故事。曾經年少輕狂、鋃鐺入獄，只要洗心革面，也可以靠著復刻奶奶口味的手工蛋捲翻轉人生、東山再起，將人生的遺憾化為前進的動力。

▲銅雕讓更生人培養第二專長，義賣所得還可回饋社會。

建構銷售平台 力挺更生人

此外，顛覆購物台傳統，王令麟還嘗試邀請北監受刑人銅雕班創作的十六件銅雕藝術作品，登上「東森購物」直播現場義賣。東森購物不僅不收取登台相關費用，所得一百三十萬善款也全數專款專用於照顧弱勢團體和犯罪被害人。在政府「一監所一特色」的政策推動下，銅雕讓更生人得以培養第二專長，透過巧手將過往的滄桑以及對人生的體悟，注入到銅雕作品中，也從中找到自己的價值。由於部分藝術作品還曾受邀在台北101大樓、台北車站展出，受刑人都得到莫大鼓舞，也找到出獄之後的人生方向。

▲身為更生人企業家，王令麟協助更生人習得一技之長，重新融入社會。

王令麟感性地表示：「從信仰的角度，好人、壞人是上帝決定的，是環境造成他們犯下錯誤，我認為受刑人只不過是穿著囚服的國民，我們要給他們更多的機會，不要因為一時犯了錯，而對他們產生排斥或恐懼。當社會給受刑人更多的愛與包容，我們的社會也會更祥和。」他也宣示，未來東森還會建構一個新的平台，幫助所有有心向善的受刑人、更生人建立產品銷售管道，用以改善生活，帶動善的循環。

「神為你關了一扇門，必定為你開啟另一扇窗。」身為更生人，王令麟用心也用行動力挺更生人，期盼所有的更生人不再是社會的邊緣人，而得以重新出發，回歸職場，贏得社會認同，並開啟屬於自己的一片天。

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