日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村！　20失蹤2心肺停止

▲靜岡縣熱海市發生嚴重土石流災情。（圖／推特@vamiryo）



記者王佩翊／編譯

日本受梅雨鋒面滯留影響，連日降下豪大雨，靜岡縣熱海市伊豆山3日上午10時半左右發生大規模土石流意外，更有到前線支援避難的消防員被瞬間沖上來的洪水追著跑，差點被沖走。根據警消統計，目前一共有80戶人家遭泥流捲走，並有20人失蹤，稍早已經找到2人，但皆已心肺停止，仍在搶救中。

根據《富士新聞網》報導，此次土石流意外發生後，許多由災民拍攝的現場影片瞬間在推特上瘋傳，驚悚畫面更是嚇壞眾人。總務省消防廳表示，截至目前為止已確定有80戶人家被土石流沖走，宛如「滅村」，其中有20人至今下落不明，並有2人被沖進海裡，尋獲時心肺停止，性別年齡不詳，已經被送往醫院急救。

根據《日本放送協會》報導，警方已投入100名人力到場支援，而自衛隊接受靜岡縣政府求助後，也派出30名人力投入救災行動。由於暴雨與土石流，靜岡縣有1500戶面臨停電，JR伊東線也因停電全面停駛，目前東京電力正在進行修復作業。

熱海市也針對全市2萬9657戶的3萬5602人發出「緊急安全確保」警報，要求民眾注意住家安全，並避難至高處。

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