富比士：日本加入台海戰事機率增　宮古海峽成「全球最危險」水道

▲日本防衛省統合幕僚監部2020年9月25日公布共機運-9（Y-9）通過宮古海峽，現身花蓮外海。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

記者張寧倢／編譯

先前外媒報導，日本當局擔心中國入侵和強行「統一」台灣的決心，要求美方官員共享美國保衛台灣的計畫，一名美國前官員表示，最終目標是美國與日本武裝力量將為台灣的緊急狀況制定全面計劃。《富比士》更表示，這代表日本為台灣而戰的可能性增加，若日本加入戰事，宮古海峽將是全世界最危險的水道之一。

根據美國《富比士》專欄報導，先前英國《金融時報》指日本當局要求美方分享保台計畫，而美國表面否認稱，現階段是想促進與東京的協調合作，但一位前任美國官員表示，美方最終目標是與日本為台灣的緊急情況制定全面整合計畫。報導稱，這項揭露的重點不是美日聯合作戰的願景，而是在於日本領導人顯然已經不得不接受，若中國侵台，日本必須加入戰爭的狀況。

▲日本防衛省統合幕僚監部4月4日發布照片，中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（圖／路透）

報導指出，很明顯地，美國需要日本的支持才有機會阻止中國侵台的企圖，西太平洋的大部分美軍來自日本基地，包含沖繩的嘉手納空軍基地、本州的三澤空軍基地、橫須賀與佐世保等地的港口，其中嘉手納空軍基地距離台灣僅約724公里。日本防衛副大臣中山泰秀直言，沖繩與台灣像鼻子與眼睛一樣接近，台灣領土完整顯然與保衛沖繩有關，「我們是台灣的家人（We are family with Taiwan）。」

報導稱，若美國與日本武裝力量一起為台灣而戰，雖然光靠美國太平洋艦隊200多艘戰鬥艦不足以抵禦擁有360艘前線艦艇的中國，但若加上日本艦隊，則雙方軍事力量相當，日本若加入台海戰事，距離台灣只有約445公里的宮古海峽（Miyako Strait）可能成為全世界最危險的水道之一。

報導表示，如果中國打算突破進入菲律賓海，將有兩種方式，第一是走台灣南部穿越巴士海峽，但這是有風險的，因為台灣正在組建一支200多架全新與升級的F-16戰機部隊，其二則是選擇穿越宮古海峽，對菲律賓和南海嚴加部署，而這正是中國遼寧號航母4月飽受關注的軍事部署做法。

報導認為，日本軍艦裝備精良，東京艦隊擁有36艘現代化驅逐艦與護衛艦，其中許多配備神盾作戰系統，外加22艘世上最大的柴電攻擊潛艇，更重要的是日本海軍正將2艘直升機航母改造成能搭載F-35B戰機的航母，也正在添購F-35B戰機。日本當局已在宮古海峽附近的島嶼部署新的雷達與反艦導彈，戰時潛艇將埋伏以待中國船隻，航母則能保護戰鬥部隊群，並將反艦與地對空等導彈加入宮古海峽的防禦系統。

文末指出，如若日本明確願意為台灣問題出兵，這將嚴重複雜化中國的侵台計劃，也許會讓侵台行動面臨著中國不可承受的危險程度，這也是日本近期願意表態，討論在台灣防衛議題中發揮積極作用的背後意所在。中山泰秀表示，「我們必須向中國展現威懾。」

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