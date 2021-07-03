快訊／今增76例「北市比新北多1倍」！　各縣市確診數分佈曝光

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎社區感染延燒月餘，已有1.3萬人染疫，指揮中心今（3）日再公佈新增76例確定病例，其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為 31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月2日。個案分布以臺北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例。

指揮中心說明，今日新增10例死亡個案，為5例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月21日至6月30日，確診日介於5月29日至7月2日，死亡日介於6月26日至7月2日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月1日累計公布13, 654位確診個案中，已有10,551人解除隔離，解隔離人數達確診人數77.3%。

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指揮中心統計，截至目前累計1,437,283例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,420,997例排除)，其中14,991例確診，分別為1,180例境外移入，13,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。

自2020年起累計686例COVID-19死亡病例，其中678例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市259例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）