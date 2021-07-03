花蓮邀業者商大計　超前推出觀光振興方案

▲▼花蓮縣府邀集相關業者，超前部署3級防疫警戒解封後，活絡觀光振興措施。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內疫情趨緩，花蓮縣已連續14日零確診，為迎接三級警戒可能解封，縣府觀光處陸續邀集觀光產業界理事長、東大門夜市主委、流動攤販聯誼會理事長、百年商圈、等相關業者，共同研商並傾聽意見，並與原民處、環保局、農業處積極配合以推出特色遊程，待三級警戒解封後以最快速的推動振興方案以活絡花蓮相關觀光產業。



觀光處長張志翔表示，觀光產業為花蓮命脈，縣長徐榛蔚非常重視觀光業者，而在這次疫情提高至三級後，花蓮觀光業者自主停業，面對疫情共體時艱，至7月2日止花蓮縣已經14天零確診，為迎接未來可能的解封，期集產業界的意見以共同合作方式研擬出振興方案，只要中央一解封即可無縫接軌，振興花蓮

同時，觀光處也與原民處、環保局、農業處橫向連繫，針對解封後製作創新遊客遊程以吸引遊客再度到國旅首選的花蓮來旅遊；包括部落旅遊、美食饗宴遊程、休閒農場、特色景點遊程、秘密新景點、自行車遊程等推出低碳又創新的遊程，下半年也將舉行多項大型活動如花蓮靚彩溫泉季、太平洋觀光節等，縣政府將運用各項宣傳管道並結合觀光業共同推廣以迎接解封的花蓮旅遊新契機。



與會人士，包括花蓮縣國際觀光旅館商業同業公會高水祿理事長、花蓮縣旅館商業同業公會張琄菡理事長、花蓮縣民宿協會葉陳錦理事長、花蓮縣國際民宿協會鄭竹雅理事長、花蓮縣觀光旅遊民宿協會林文松理事長、東大門夜市黃家明主委、吳建龍主委、吳國民主委及范國昌主委、流動攤販聯誼會張維麟理事長及百年老街商圈黃碧雲前理事長、舊鐵道商圈馮佩婷秘書及形象商圈劉玲玲理事長。

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