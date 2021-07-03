北韓餐廳成「肉慾天堂」　美女侍者暗賣特殊服務　陸客嗨昏頭！

▲大陸丹東的北韓餐廳傳出提供不正當服務。（圖／每日北韓）



記者王佩翊／編譯

北韓政府自1990年代開始在全球開設北韓餐廳，而這也是該國重要的外匯收入來源，光是在中國就有超過100間店面。然而受到經濟制裁以及新冠肺炎影響，許多北韓餐廳都面臨停業危機，如今雖已陸續重啟，但仍大大影響生意，現在更傳出，為了吸客，向來管制森嚴的北韓餐廳竟開始提供「特殊服務」，讓美女服務生載歌載舞並坐在男客人身上，更有顧客嗨到當場昏倒。

根據《每日朝鮮》日本版報導，北韓政府一度在中國境內開設了超過100間的北韓餐廳，然而近年受到經濟制裁與新冠肺炎疫情影響一度停業，生意大受打擊，儘管現在已有部分北韓餐廳恢復營業，但因為觀光客驟減，經營仍然出現問題。北韓餐廳是平壤當局的重要收入來源，因此儘管收入不理想，仍須向北韓政府繳納一定的稅金，讓經營者苦不堪言。

▲北韓餐廳是北韓重要的外匯收入來源。（圖／達志影像／美聯社）



根據大陸丹東一名朝鮮族的消息人士透露，當地一間北韓餐廳為了在疫情之中吸引顧客上門，竟然違反規定，讓美女服務生提供「特殊服務」，甚至還因此大受歡迎，然而日前卻有男性顧客因為玩太嗨，當場暈倒，這件事才因此曝了光，目前丹東市公安局也已經介入調查。

一名20多歲的北韓籍女服務生17日晚間12時在一間丹東的北韓餐廳內包廂內接待一名中國客人，期間不但載歌載舞，甚至還坐在男客人的膝蓋上，怎知該名男客卻突然昏倒。事實上，北韓餐廳的服務生事禁止與客人發生肢體接觸，這間餐廳原本也是遵照政府規定，但是因為疫情影響，生意大不如前，只好走偏路，以提供「特殊性服務」吸客。

根據另一名消息人士表示，這間北韓餐廳疑似從數個月前就開始提供相關服務，即使服務生與客人單獨進入包廂，餐廳經理與相關主管也視若無睹。另一方面，作為防疫措施，當地政府要求餐廳在晚上9時前休業，但該餐廳卻營業到深夜2至3時，目前丹東市公安局已經介入調查。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast