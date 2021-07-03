首爾36％民眾「過去1年」都沒做愛！　男缺伴侶、女不想做

▲南韓延世大學調查顯示，有超過3分之1的首爾成年居民過去一年之內沒有發生性行為。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

疫情之下生活壓力增加，QS世界大學排名第85的南韓延世大學發表一項研究指出，居住在首爾市的成年人中，每3人就有1人在過去一年內「沒有發生性行為」，過去的類似調查顯示，此比例相較21年前激增了3倍以上。

根據《韓聯社》報導，延世大學社會學教授廉裕植、醫學院內科學教授崔俊龍（音）2日發表《2021年首爾居住者的性生活》研究成果，平均達36%的受訪者表示，自己過去一年內沒有發生性關係。相較於美國輝瑞製藥公司2000年的「世界性態度與性行為研究」中，韓國受訪民眾約有11%缺乏性愛（sexless），經過21年，此一比例已上升超過3倍。

▲調查結果中，未有性行為的女性主要原因是沒有性方面的興致，但多數男性則是因為缺乏性伴侶。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

據報導，研究小組今年1至5月針對首爾地區年滿19歲以上的2182名男女進行網路問卷調查，若從性別來看，有43%的女性、29%的男性填答者稱1年內沒有性行為，而其背後原因大多數女性回答「沒有興致」（24%），大多數男性則回答「雖然有興致，但沒有伴侶」（15%）。

廉裕植教授認為，此數據顯示，男性是「被動」缺乏性行為、女性是「主動」不想有性行為，而南韓的不婚、低生育風潮與女性社會地位的提高是造成此現象的原因，在需要共識性關係中，女性主導權已經提升，此外，已婚婦女在產後遠離丈夫，為了照顧子女，傾向與孩子同床也是重要原因之一。

▲研究指出，首爾市20多歲成年男性中缺乏性行為者在所有年齡層中占最高比例，甚至高於60多歲男性。（示意圖／取自Unsplash）

若依年齡區分，19至29歲的男性中有高達42%的人過去一年未有性行為，是在所有年齡層中比例最高的，在60多歲男性受訪者中「無性」比例只有39%。另外，19至29歲的女性也有43%的人過去一年未有性行為，在所有年齡層中高居第2，僅次於60多歲女性的47%。

對此，廉裕植表示，20多歲的年輕人在準備就業、課業學習、打工等過程中，在經濟與時間上沒有餘裕的情況較多，另外，年輕人也能從自慰工具與AI人工智能異性等多樣的途徑獲得性滿足，受女權主義影響，認為即使不需要性關係也能感到性滿足的女性越來越多。此外，相較於低收入者，中高收入的民眾也因為時間、經濟、更有能力教養子女等因素，有較頻繁發生性行為的現象。

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