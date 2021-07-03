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邁阿密大樓倒塌20死！抬出「7歲女兒遺體」　消防員抱頭痛哭

▲▼美國佛州邁阿密「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）大樓倒塌。（圖／路透）

▲美國邁阿密「查普蘭大樓南棟」大樓倒塌。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國佛羅里達州邁阿密一棟12層公寓大樓自6月24日崩塌後，台灣時間3日凌晨12點多又發現2具遺體，其中包括一名消防員的7歲女兒，因此死亡人數上升至20人，目前仍有128人失蹤。

綜合外媒報導，救援人員將女童遺體從廢墟運出，身為消防員的父親悲慟不已，只能用外套蓋住女兒遺體，並在擔架放上一面美國國旗。隨後，他護送著女兒遺體離開，道路兩側則由警察、消防員列隊送別。

▲▼邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲這起事件造成至少20人死亡，仍有128人失聯。（圖／達志影像／美聯社）

現場指揮官透露，女童遺體被送走後，救難人員相擁痛哭。他說，發現孩子的遺體，對救難人員來說尤為痛苦，畢竟有許多人參與救援工作已經一個多禮拜，但至今仍未找到任何生還者。

由於擔心建築物直立結構的穩定性，可能再次坍塌，基於安全考量，救援工作一度暫緩14小時，這讓救難人員一度很焦急，因為隨著時間過去，發現倖存者的可能性一天比一天小。

部分有疑慮的殘骸被拆除後，搜救行動在台灣時間2日凌晨恢復。目前確定有20人死亡，128人仍下落不明。

▼考慮到殘骸可能再次倒塌，搜救工作一度暫停。（圖／路透）

▲▼美國邁阿密夫賽德市（Surfside）「查普蘭大樓南棟」（Champlain Towers South）倒塌。（圖／路透）

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