美魔女Vera Wang揪鮮肉慶72歲生日　超低胸亮黃禮服引暴動

▲Vera Wang開趴慶72歲生日，身旁鮮肉雲集。（圖／IG／@verawanggang）



記者王佩翊／編譯

擁有「婚紗女王」稱號的美國華裔知名婚紗設計師Vera Wang（王薇薇）日前歡度72歲生日，她在生日趴上穿著亮黃色的禮服展現火辣身材，身旁更是簇擁著多名身材健壯的「鮮肉」，根本看不出來已經是可以當對方阿嬤的人了。儘管已經年過古稀，但她仍堅持健身運動，並勤於保養，緊緻的皮膚、纖長美腿讓人完全看不出歲月的痕跡。

Vera Wang 2日在Instagram上分享一系列生日派對的照片，只見照片中，穿梭在人群的Vera Wang一襲亮黃色的禮服，配上長直髮，纖細的手臂與肩頸曲線，讓人無法相信她今年已經72歲了。Vera Wang的朋友更是請來多名年輕小鮮肉到派對現場擔任服務生。據悉，當天知名設計師卡爾文·克雷恩（ Calvin Klein）與唐娜凱倫（Donna Karan）也特別到場祝福。

▲▼Vera Wang一襲黃色禮服，好身材全都露。（圖／IG／@verawanggang）



從Vera Wang分享的影片中可以看到她在眾人的簇擁下，吹滅插在香檳桶裡的蠟燭，現場歡呼聲不斷，氣氛十分熱烈。而從另一張照片可以看到，Vera Wang替身穿黑西裝、黑襯衫的肌肉猛男們倒香檳，然而坐在這些小鮮肉旁邊，根本就看不出來擁有凍齡美貌的美魔女Vera Wang其實已經可以當他們的阿嬤了。

曾是滑冰選手的Vera Wang，多年來一直維持完美體態，這些都歸功於她的養生方法，包括戒含糖飲料、多喝水、吃原型食物、充足睡眠等，因此任何穿搭她都有無比自信駕馭，而她的逆天長腿與零贅肉身線，更讓大批網友驚呼：「是每個女人的夢想。」

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