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「享瘦」夏天無負擔　營養師公開「綠拿鐵」黃金配方　

▲酪梨,蔬菜汁,綠拿鐵。（圖／翻攝自pixabay）
▲綠拿鐵低熱量、營養價值高。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

近年來風靡全球的減肥聖品綠拿鐵，就是綠色蔬果牛奶，低熱量高營養特性，讓維持體態的民眾以及追求健康的人都躍躍欲試，不過，濃濃的蔬果味，不是每個人都能接受，美女營養師高敏敏，就分享自己特調的綠拿鐵，三種食材就能搞定，不只她喜歡，小孩也愛喝。

高敏敏指出，這杯黃金順暢組合「地瓜葉牛奶」，方便容易上手，所需的食材為地瓜葉、蘋果與牛奶，按照她搭配好的比例，蔬菜水果2:1，全家大小都可以一起喝，建議可以搭配早餐享用，讓腸道甦醒咕嚕咕嚕運轉。

食材1.川燙地瓜葉 一碗：
連葉帶梗 滾水川燙50秒撈起
川燙時間不要太長 保留維生素營養

食材2.蘋果 半顆：
不削皮 洗乾淨切塊即可
帶皮的纖維質更多

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食材3.牛奶 120ml-240ml：
牛奶量可依濃稠度口感調整
240ml=一份乳製品 建議一天最少1.5份
不喝牛奶的可改優酪乳或豆漿

最後將這三種材料加進果汁機就完成了！

▲綠拿鐵。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）
▲營養師自製綠拿鐵。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

高敏敏提到，地瓜葉是最平凡但營養價值很高的蔬菜，每100克就有3.3克的膳食纖維，維生素A 高達5960IU，β-胡蘿蔔素3523ug，維生素C 26.8毫克，葉酸69.9ug，營養價值非常豐富多元。

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