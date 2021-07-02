台大爆院內確診「混顧」惹議　張上淳坦言先天問題「確實不理想」

▲台大醫院東址。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院疑再爆院內確診，多名員工被匡列隔離，台大醫院企業工會點出病房有「混顧」狀況。中央流行疫情指揮中心專家小組召集人、台大副校長張上淳今（2）日坦言，這是病房設計先天性的問題、也確實不理想，但在疫情嚴重時期也無法不使用來收治病人，等待疫情之後或許可進行檢討。





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▲指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

台大醫院企業工會表示，東址、兒醫病房有混顧疑慮，病房裡同時有普通病室與隔離病室，工會早在5月就提出質疑，此次疑似多名病人確診的病房，也有護理師同時照顧染疫輕症患者與一般病患情形。

張上淳回應，台大醫院最早的設計就是每病房單位都有一間負壓隔離病室，這樣對平常照顧需要隔離病人是相對方便，例如是開放性肺結核病人，外科系病人就可以在外科病房有負壓隔離病房照護，如果是心臟科病人，心臟科負壓隔離病房就可以收治，但這樣規劃設計對疫情期間基本上不理想。

▼台大醫院企業工會批混顧未改善。（圖／翻攝台大醫院企業工會臉書）

張上淳說明，負壓隔離病房在在病人數不多的時候，盡量不會收治在個別單獨負壓隔離病房裡，而是集中在其它區域。可是但當疫情擴大、嚴重的時候，這樣的負壓隔離病房還是會被拿出來使用，所以看起來就是在一般病房裡面會有一間收治新冠肺炎病人，感覺上叫做混住，但它那一間就是負壓的狀態。

張上淳解釋，台大醫院當初規劃就是用這樣模式設計，「我們並不希望這樣的負壓隔離病房通通不被使用，而衛生主管機關、地方衛生主管機關也不會允許這樣的病房就不報出來」。它還是負壓隔離病房，還是會收治病人，這是先天性問題，也不理想。

張上淳坦言，台大醫院在這次大疫情之後，或許要做一些檢視、檢討，看怎樣方式或與主管機關溝通。例如在非疫情期間，這些負壓隔離病房可以適當使用，疫情期間要移動到專責病房使用，也是一種模式。