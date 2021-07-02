今本土+57「還沒算環南確診個案」　陳時中：不排除還有案例

▲環南市場疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增57例本土個案，北市29例個案數超過新北，而今日環南市場在市場採檢增加41例確診，指揮中心指揮官陳時中坦言，「北市大型篩檢中發現很多個案，這些都不包含在今天個案中」。而針對環南市場事件，北市與中央已經成立聯合前進指揮所，陳時中說，北農等市場相關採檢還在持續，不排除還有案例。

指揮中心針對環南市場案件提出五大措施，設置篩檢站、7/2發佈警示簡訊、同日5時前完成疫調、7/3完成接觸者隔離、持續匡列風險區域安排定期採檢。

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陳時中指出，警示警訊範圍是以6/8至7/1，範圍包含北市萬版大橋、東至西藏路、南至華翠大橋、西至環河快速道路，警訊內容為：「如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」

陳時中表示，今天下午5時人數大概是50人，今天早上還會有一些個案，因為昨天第一市場兩個採檢站還沒有檢測完畢，會持續採檢，不排除有還個案。

而環南市場停業三天，陳時中說，要特別拜託環南市場相關人員暫勿移動，包含管理單位、外包、承租攤商、協助廠商人員等配合相關聯繫，採檢安排等。還是要把採檢座確實PCR現在可以做得快速，把可能染疫的人發現出來，進而調查接觸史、疫調，相關隔離都可以做好，試著在第一波把疫情控制到最小。