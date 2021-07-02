快訊／莫德納施打率太高！高雄緊急宣布：7／3起暫緩施打不在籍者

▲ 高雄市長者施打莫德納疫苗。（圖／記者吳世龍攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

高雄市莫德納疫苗昨天施打率達99%，2日施打情形也相當踴躍，施打率也比預期高，市府晚間緊急宣布，3日起暫緩施打不在籍者，並依分流原則，嚴格執行依通知單上時、地施打。市長陳其邁也在臉書表示，「真歹勢！」

陳其邁表示，「慢慢打，今天沒打到，沒關係，不是高雄市籍、或者非7/3當日排定的接種者，下周會再安排時間施打，我們就按照時間、順序慢慢來」、「另外，我們都會分一張衛教單，注疫苗以後要注意的事宜，我們的子女就幫爸爸媽媽看一下。」

高雄市政府近日莫德納疫苗施打率高，為避免群聚，首度宣布3日起暫緩施打不在籍者。此外，在籍者3日接種疫苗也將要依分流原則，72到74歲長輩依通知單時間、地點施打，否則不接受辦理施打。衛生局呼籲民眾不要跨區、非通知施打日前往接種。

衛生局表示，很多人施打時間是明後天，卻提前跑來，或是跑到不是通知的地點打，因此明天將嚴格執行，避免造成群聚。

高市府3日設37個疫苗接種站，開放72~74歲，及75歲以上長者施打莫德納，不在籍者要等到疫苗數量充足後才能恢復施打。

避免群聚 分流施打

►7/3(六)接種對象限制：

➊ 72-74歲：依通知單時間地點前往

➋ 本市籍75歲以上：依里別時間接種站配置補打

➌ 請攜帶身分證、健保卡、通知單

► 非高雄市籍及非7/3當日預定接種者，請勿進場

下週會安排時間再施打，一定打得到。