LIVE／北農群聚燒不完！環南市場今+41累計107人確診　柯文哲親上火線

記者陳家祥／台北報導

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果在2日上午出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒，預計在下週二開市後，持PCR陰性證明才可進入市場。根據統計，目前環南市場累積107人確診。台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等，預計在2日15點30分召開記者會說明。

▲陳時中、柯文哲視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）



由於環南市場又爆出染疫風暴，衛福部長陳時中偕同農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等，相關主管機關首長，到環南市場與柯文哲、黃珊珊等地方政府主管，一同巡視現場消毒、檢疫設備狀況。

柯文哲說，萬華之前的感染就有2千多例，本來就預期社區感染後會有其他感染，「顯然感染是從萬華社區進入批發市場」；柯說，市府這段時間做了快篩，接著大規模打疫苗，到昨天，北市的批發市場已經打了1.4萬人，且為了確保焦土戰術可以完成，連施工人員都打，今天還在繼續。

柯文哲說，疫苗打下去要發揮作用要10到14天才會生效，這段期間陸續會感染，因此昨天開始找了台北榮總、亞東、聯醫，做大規模PCR檢測，防止擴散到社區。

柯文哲指出，這次PCR加起來會達到1.1萬多人，把這些可能的感染源撈出來，撈出來後，今天要完成疫調，明天要把疫調第二輪完成，希望這樣大規模掃過三輪後，先把萬華地區的疫情控制下來。再觀察看看，明天後天PCR出來就知道有沒有控制。

柯文哲強調，今天就會與中央一起成立聯合指揮所，分別進駐環南市場、濱江，再看怎麼組合、交換情報。

針對環南市場的疫情，柯文哲表示，目前環南市場、家禽市場先停市3天，第一果菜市場、第二果菜市場昨天做出來的案例不多，主要是在環南，但環南比較多是周邊的捆工，「真正裡面的攤商只有12個確診，很多市周邊人員」。

柯文哲強調，這也是為什麼會採焦土戰術，因為人太多、成員複雜、流動性太高，一開始就設定戰略，快篩一遍、PCR一遍、打疫苗，看起來附近社區要再篩一遍，會比較徹底。