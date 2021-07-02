正要反擊「麥克風被搶走」　柯文哲一臉莫名插腰！畫面炸了：神助攻

網搜小組／劉維榛報導

環南市場爆出41人陽性，記者會卻意外讓立委林昶佐糗翻！原本林昶佐趁機噹爆柯市長「防疫常識講廢話」，不料反被市場自治會會長林勝東譙爆，火爆過程中，有網友也觀察柯市長舉止，原本拿起麥克風的他，下秒被搶走，笑得鄉民直呼，「因為市長講話會被林昶佐嗆，乾脆不要講！」

稍早衛福部長陳時中、市長柯文哲、副市長黃珊珊，以及立委林昶佐一同赴市場視察，記者會上，林昶佐吐槽柯市長，很多都防疫常識，「有些人聽起來甚至覺得是廢話」，一開始柯P說人員複雜沒辦法篩檢，「最後還是篩檢啊，最後還是PCR篩檢。」

正當林昶佐連環砲之餘，原本雙手交疊於前方的柯文哲，默默拿起麥克風，一手把架子往右移，不料下秒卻被環南市場自治會會長林勝東搶走，市長只好默默把麥克風架放回正前方。

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過程中市長表情淡定，姿勢改成單手插腰，一邊聆聽會長林勝東火爆開嗆，「你是中正萬華區的立委，從以前到現在，有替在地百姓發言過嗎，嘸嘛？騙肖！給人吐槽而已！」

▲市長被搶麥克風，只好插著腰聆聽！（圖／ETtoday新聞雲直播）



堪稱最精采的記者會曝光後，PTT鄉民們也討論熱烈，調侃市長幹嘛那麼乖乖遞麥克風啊？「市長本來想回話，拿起麥克風要說話，結果看到隔壁的會長伸手出來，就乖乖的遞麥克風給會長，一般人會這樣？」

底下網友一臉舒暢回應，「會不會不重要 我看了爽」、「一般人會啊，你看會長這麼霸氣」、「助攻啊」、「會，因為市長講話會被林昶佐嗆，乾脆不要講」、「會長：球給我」、「來了，上工了」。

面對失言風波，林昶佐在臉書道歉了，表示在記者會中反應情緒，的確是自己不好，中央終於和地方成立前進指揮所，接著必須合作把防疫工作做好，希望台北市政府能夠詳實疫調、匡列、篩檢、隔離、公布足跡，每個工作都按部就班做好，才能把這波疫情壓下來。

對於自治會會長林勝東在現場向他表達不滿，林昶佐回應，「我也要再次跟林會長說聲歹勢，環南的各位頭家辛苦了，對於一直以來的照顧，我都相當感激」。

▼網友嗨起討論！（圖／翻攝PTT）

