Delta病毒蔓延96國！世衛：多國確診住院數激增　防疫不能鬆懈

▲澳洲雪梨近期遭Delta病毒入侵，宣布封城。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）表示，首次在印度發現的Delta新冠變異株迄今已蔓延至全球96國，且因識別變異株的能力有限，實際擴散範圍可能還要更廣，且多國把境內確診及住院人數增加歸因於該病毒入侵，防疫措施可能需要持續更長一段時間。

綜合印度斯坦時報等外媒報導，Delta病毒5月被世界衛生組織列為「高關注變異株」（variant of concern），且與Alpha（英國變種病毒）、Beta（南非變種病毒）及Gamma（巴西變種病毒）相比，是目前最具傳染力的新冠毒株。

▲Detla變異株的傳染力比首次在英國發現的Alpha變異株高出55%，現在英國超過90%病例皆為Delta確診。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

世衛在其新冠疫情週報提到，截至6月29日，Delta病毒現已入侵全球96國，且實際數字可能更高，因為部分地區識別變異株的能力有限，目前部分國家已把境內確診及住院人數歸因於Delta病毒入侵，隨著Delta成為全球經濟復甦一大威脅，防疫措施可能還要持續更長一段時間。

依據世衛最新統計，目前有172個國家地區出現Alpha病毒，120國有Beta病毒，72國有Gamma病毒，96國遭Delta病毒入侵。

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