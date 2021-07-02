　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／712解封倒數「環南市場再爆41人確診」　陳時中14:00說明

▲▼0630流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，國內三級警戒至7/12，正在評估規劃解封事宜，然而北市環南市場大規模篩檢竟有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒，相關防治作為預計下午說明。

陳時中日前表示，會陸續公布各行業指引，讓開放後出現疫情及時獲得控制，昨日公布細節，像是餐廳、夜市等與餐飲有關的場所，就要建立好名冊與聯絡系統，才能及時隔離，但細節還有待進一步討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果今早出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒。台北市副市長黃珊珊在2日上午也趕赴現場了解，她受訪表示，此次環南市場有41人PCR陽性確診，預計全市場關閉3天，下禮拜二起持PCR陰性證明才可出入。

副市長黃珊珊受訪表示，昨天有做大規模的PCR，環南市場也有開放讓自治會對於在這邊工作場域裡面的人造冊做篩檢，昨天的結果是在深夜出來，連同旁邊的家禽市場2位，總共加起來有41位。

黃珊珊說，因為攤商多在半夜在工作，所以市府連夜就請市場處、產發局同仁以及自治會會長，開始做相關的匡列，把這些陽性的同仁一個個透過防疫巴士、防疫計程車送到專責防疫旅館去，早上還有幾位還在聯絡，現在都到家裡去接。

黃珊珊說，環南市場上午7點半清空，8點左右環保局跟化學兵就到現場進行清消，預計封閉3天，每天都會安排清消 3次以上。由於禮拜一本來就休市，預計下禮拜採陰性證明進出。

ET快訊
快訊／台南山上區工廠大火　2層RC建物全面燃燒濃煙狂竄
快訊／蘇貞昌急下令「陳時中赴環南市場」！　外圍攤商全部篩檢
環南市場41人確診！鄉民狂抖「乾脆雙北普篩」：712不指望了
快訊／環南市場41人確診　政院緊召會議：新一波群聚
快訊／712倒數「環南市場再爆41人確診」　陳時中下午說明
提前撥補！　第二梯41萬劑莫德納7／5配發
快訊／Novavax證實：台灣透過COVAX平台訂購新冠疫苗
快訊／環南市場41確診　他緊急打給陳時中
彰化防疫旅館惡火奪4命　4罹難者PCR出爐
快訊／連6日零確診破功！台中社區再傳確診　這市場緊急停業3天
LIVE／拚「712微解封」規劃　指揮中心最新說明

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化惡火4死！9樓旅客「慘困8小時」被抬出　家屬一見腿軟：臉全黑

環南市場41人確診！鄉民狂抖完蛋「乾脆雙北普篩」：712不指望了

「微解封根本不智之舉」！專家批：若出包變「5輸局面」誰受得了

傳BNT疫苗7月簽約、9月到貨　指揮中心：有新進度會報告

「三級解封想做什麼」千人熱議　內行人推繼續外帶再等7天

提前撥補！第二梯莫德納7／5配發　指揮中心曝原因

快訊／712解封倒數「環南市場再爆41人確診」　陳時中14:00說明

彰化防疫旅館大火釀4死　陳宗彥提醒：去年就有救災SOP要充分訓練

「712微解封」行業指引規劃　指揮中心：各部會盤點中

要找阿扁連線！朱學恒嗆「言論自由」很雙標：林飛帆就是英雄

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

王家梁公開健身餐被吐槽是「狗罐頭」ＸＤ　江宏傑向陳漢典學跳舞…崩潰：我有肢障！

曾莞婷新造型！長髮→短髮　被讚「逆齡」笑了：朋友說我像大學生

KIMIKO防疫「撸貓」挑戰崩潰　剪貓毛「發生慘案」：太崇拜毛小孩美容師了！

彰化惡火4死！9樓旅客「慘困8小時」被抬出　家屬一見腿軟：臉全黑

環南市場41人確診！鄉民狂抖完蛋「乾脆雙北普篩」：712不指望了

「微解封根本不智之舉」！專家批：若出包變「5輸局面」誰受得了

傳BNT疫苗7月簽約、9月到貨　指揮中心：有新進度會報告

「三級解封想做什麼」千人熱議　內行人推繼續外帶再等7天

提前撥補！第二梯莫德納7／5配發　指揮中心曝原因

快訊／712解封倒數「環南市場再爆41人確診」　陳時中14:00說明

彰化防疫旅館大火釀4死　陳宗彥提醒：去年就有救災SOP要充分訓練

「712微解封」行業指引規劃　指揮中心：各部會盤點中

要找阿扁連線！朱學恒嗆「言論自由」很雙標：林飛帆就是英雄

全台首起分屍奇案！江子翠驚見「生蛆頭顱」　神秘黑痣曝光身分

BALENCIAGA無預警清空IG！　網直指與「睽違53年盛事」有關

本周我最毛／貴賓遭綁超商前遺棄　有愛「變腫」成幸福小熊

正妹人妻躺地玩Switch…畫面超兇！　「打電動最舒服姿勢」掀暴動

遲到1分鐘扣1千！她揭電子廠「暗黑規定」　網喊檢舉：免費勞工？

解封前布局！士林夜市原星巴克　空10個月迎萌寵新租客

彰化惡火4死！9樓旅客「慘困8小時」被抬出　家屬一見腿軟：臉全黑

陸風雲四號道衛星首傳回高精度影像　天山積雪也可拍得清清楚楚

張競／從華郵報導談中共核武建設與政策

「港姐冠軍」長腿基因太強！袁詠儀14歲兒近照曝…抽高超過她的頭

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

44天就控制疫情！日本人讚「台灣好猛」　網揭1關鍵

即／竹科員工確診！企業604員工急快篩

嗆周玉蔻屁股鬆！館長邀「穿比基尼」見真章

黃珊珊好心肝對話曝！律師：恐涉5年以上重罪

赴美打疫苗費用大公開！正妹打莫德納「昏睡3天」

彰化4死　專家：逃生傷亡更大

即／南投移工被染Delta駕駛載過　15接觸者PCR出爐

燒毀玉山「NCC專委」傳高升　求償破億未果

母打疫苗後餵奶…2月嬰猝死「解剖結果出爐」！

快訊／環南市場再爆41人確診　陳時中14:00說明

更多熱門

相關新聞

第二梯莫德納提前至7／5撥補！

第二梯莫德納提前至7／5撥補！

有關我國已取得的4批莫德納疫苗，將以美國捐贈250萬劑優先分配施打。而副指揮官陳宗彥提到，第二梯次的配發將會提前至7/5，原因是觀察各地方施打情況後決議提早撥補。

台東醫院恢復門診　首日服務近150位鄉親

台東醫院恢復門診　首日服務近150位鄉親

Novavax證實：台灣透過COVAX平台訂購疫苗

Novavax證實：台灣透過COVAX平台訂購疫苗

防疫旅館有救災SOP？指揮中心回應了

防疫旅館有救災SOP？指揮中心回應了

「712微解封」行業指引規劃　指揮中心曝最新進度

「712微解封」行業指引規劃　指揮中心曝最新進度

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染環南市場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／環南市場千人PCR檢測「41人陽性」　今早緊急封閉清消

可口可樂復仇！C羅被移走

酒駕轎車闖紅燈撞飛5人！恐怖畫面曝

老闆說火災是誤傳　傳道士死前4分13秒影像曝

國小男童強吻高中女！　公然壓倒在地狂親

NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！

快訊／環南市場「41人PCR陽性」　身分曝光

他曾嗆「喊普篩是中共內鬼」　網：抓到了

iPhone 13最終設計完成！無緣「果粉最愛功能」

外送燒臘飯300元　趙正平打開愣住：是我太傻？

快訊／台中北區社區再傳確診　火速設前進指揮所

彰化惡火他逃到一樓　老闆竟嗆：快回去，不然罰錢

高收入領2萬紓困！網怒：戶頭剩800什麼也拿不到

即／93歲嬤送醫猝死　半月前曾打AZ

44天就控制疫情！日本人讚「台灣好猛」　網揭1關鍵

更多

最夯影音

更多
騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議

騎士鑽貨車右側縫隙超車遭夾擊　瞬間噴飛犁田...引2派網友熱議
傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

傳道士生前窗邊錄影「老闆說誤傳」　4分13秒畫面曝：跑了罰錢不跑會死

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

彰化惡火4死！33歲勇消氣瓶耗盡　浴缸內殉職...同袍蹲地掩面痛哭

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

攝影師捕捉毛茸兔「跳出洞」瞬間 一整窩甩甩耳、狂翹小鼻子萌翻❤

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面