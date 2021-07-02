快訊／712解封倒數「環南市場再爆41人確診」　陳時中14:00說明

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，國內三級警戒至7/12，正在評估規劃解封事宜，然而北市環南市場大規模篩檢竟有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒，相關防治作為預計下午說明。

陳時中日前表示，會陸續公布各行業指引，讓開放後出現疫情及時獲得控制，昨日公布細節，像是餐廳、夜市等與餐飲有關的場所，就要建立好名冊與聯絡系統，才能及時隔離，但細節還有待進一步討論。

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台北市環南市場7月1日進行大規模篩檢，結果今早出爐，發現有41人呈現陽性反應，今早7點半緊急封閉清空消毒。台北市副市長黃珊珊在2日上午也趕赴現場了解，她受訪表示，此次環南市場有41人PCR陽性確診，預計全市場關閉3天，下禮拜二起持PCR陰性證明才可出入。

副市長黃珊珊受訪表示，昨天有做大規模的PCR，環南市場也有開放讓自治會對於在這邊工作場域裡面的人造冊做篩檢，昨天的結果是在深夜出來，連同旁邊的家禽市場2位，總共加起來有41位。

黃珊珊說，因為攤商多在半夜在工作，所以市府連夜就請市場處、產發局同仁以及自治會會長，開始做相關的匡列，把這些陽性的同仁一個個透過防疫巴士、防疫計程車送到專責防疫旅館去，早上還有幾位還在聯絡，現在都到家裡去接。

黃珊珊說，環南市場上午7點半清空，8點左右環保局跟化學兵就到現場進行清消，預計封閉3天，每天都會安排清消 3次以上。由於禮拜一本來就休市，預計下禮拜採陰性證明進出。