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「微解封根本不智之舉」！專家批：若出包變「5輸局面」誰受得了

▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

▲寧夏夜市微解封湧人潮。（圖／記者周宸亘攝，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

國內確診數近日逐漸下降，不少民眾期盼能在7月12日如期解封，北市部分夜市也率先微解封，陳時中昨（1）日更表示，目前正在規劃開放後，針對不同行業做出指引及分流管理。對此，毒理學專家招名威教授極不認同，直言「微解封根本不智之舉」，擔心如果出包將是攤販、市民、醫療、市府、中央一起「五輸」的局面。

招名威在臉書發文指出，雖然確診數下降了，但依專業判斷依然不適合「微解封」，再說，這個措施若出包，事實上就是「五輸」的局面：攤販、市民、醫療、市府、中央，況且假日要到了，每天台北市都還有至少20個以上的確診數，「疫調來龍去脈完整分析了嗎？誰可以確保不會有破口呢？」

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▲▼寧夏夜市微解封。（圖／記者周宸亘攝）

他認為，「在攤販前的人群聚集密度反而更高，誰能保證大家都會保持社交距離？而且去夜市卻只能外帶不得外食，現階段去夜市的意義到底是什麼？回家點外送不就好了嗎？ 好歹每個外送員至少還有清潔SOP，對吧！」

招名威憂心表示，「萬一」真的出狀況，又要封城又來個全台居家2個月誰受得了，「攤商關門、市民回家、醫療緊縮，三輸，市府和中央互踢皮球也雙輸，根本就不會有贏家…」

他認為，事實上沒有人會因為再撐兩週就餓死，如果有，如柯市長仁慈的擔心「餓死比病死的多」，市府就應該快速提出更多針對攤販的補助措施才對，像紓困救助金、借貸辦法或發放現金等？「別只是說嘴，請提出高智商的方案來，不然將整個防疫風險建立在擔心部分人士會餓死的基礎上，這『萬一』失敗的代價實在太高了。」

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