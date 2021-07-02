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打官司記恨縱火燒死三重1家6口　最高法院將湯景華改判免死定讞

▲▼湯景華反問記者，辯稱清白。（圖／記者吳銘峯攝）

▲湯景華。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子湯景華多年前與翁姓男子打官司，法官判湯男敗訴。湯男為求報復，竟在5年前縱火燒死翁男的6名家人。一二審、更一、更二審，總計四度將湯景華判處死刑，案經上訴最高法院，最高法院日前再度為他召開言詞辯論庭。全案於2日宣判，最高法院自為判決，改將湯景華改判無期徒刑定讞。

湯景華（54歲）2014年4月間與友人前往三重某小吃店用餐，欲將雨傘攜入遭店家制止，雙方囗角；而在店內用餐的翁姓男子出聲制止「夠了吧，不要再鬧了」，最後變成肢體衝突，鬧進警局。湯男對翁男提告傷害，官司2年後確定，法官判決翁男等人無罪，湯男不滿判決，由判決書查出翁家住址，在2016年3月23日到翁男三重住處騎樓縱火，造成翁男6名家人遭燒死，翁男則因為正在當兵而逃過一劫。警方循線逮捕湯男，湯男還對媒體哭訴「我真的不是故意的，我只是想教訓一下，不知道後果這麼嚴重！」

一二審均將湯景華判處死刑，案件首度上訴最高法院，最高法院2018年9月當時也為他召開言詞辯論庭，當時湯景華就辯稱清白，最高法院也因此將全案撤銷發回，但更一審還是判死；更二審今年4月間第四度將湯景華判處死刑。案件再度上訴最高法院，疫情管制期間，最高法院再度召開言詞辯論庭，當時遠距訊問湯景華，他還是辯稱清白，否認縱火；律師更說，一樣都是縱火燒死6人，去年遭槍決的龍潭縱火燒死6名親人的翁仁賢，有殺人的直接故意而遭判死，但湯景華在歷審調查中都是間接故意，這樣真的一定要比照翁仁賢而判死嗎？不能改判無期徒刑嗎？

但檢方則堅稱，湯景華所為不論從主觀面、客觀面來看，都是「最嚴重的罪行」，這也沒有區分直接故意或間接故意，確實就是「最嚴重的罪行」；再加上被害人家屬不諒解，建請最高法院維持原判決，駁回上訴。

最高法院於2日上午宣判，罕見的撤銷原本的死刑判決，自為判決，改將湯景華判處無期徒刑、褫奪公權終身，全案定讞。

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