《YOUNG GUNS》授權糾紛遭求償700萬　漫畫家林政德免賠確定

▲台灣漫畫家林政德的作品《YOUNG GUNS》。（圖／翻攝自 Facebook／林政德動漫王國）

記者吳銘峯／台北報導

台灣漫畫家林政德20多年前的作品《YOUNG GUNS》，因真實描繪台灣校園文化、棒球話題，成為許多六、七年級生眼中的經典作品，漫畫也創下多項紀錄。《YOUNG GUNS》2012年授權給曾製作賣座片《雞排英雄》、《陣頭》的吉時娛樂公司開拍真人版電影，2016年卻又以合約過期為由中止授權。吉時娛樂求償700餘萬元，一審判決林政德須賠償517萬餘元，二審逆轉改判免賠。全案再上訴，最高法院2日駁回上訴，判決林政德免賠確定。

根據維基百科資料，「《YOUNG GUNS》是台灣漫畫家林政德的代表作品，內容主要為青春校園生活與棒球社團故事，最初開始於1990年10月在《星期漫畫》雜誌上連載，後以漫畫單行本出版發行，前後歷時20年共發行12本，創下台灣漫畫最高數百萬冊銷售量，曾被改編為電視動畫以及製作成DOS用電腦遊戲《YOUNG GUNS大富翁》。」此外，當時漫畫主角袁建平還成為機車代言人，由L.A.Boyz主唱的同名動畫主題曲也極風行，連1996年總統大選候選人林洋港，都以名字諧音連結《YOUNG GUNS》，爭取選票。

至於本案，乃因吉時娛樂公司負責人孫國欽日前接受訪問時指出，2012年林政德與吉時娛樂簽約，計畫2013年開拍，但因資金不足而停止，直到2015年才重啟計畫。但2016年電影積極選角時，林政德突然中止授權，導致公司損失近2000萬元的製作成本，因此提出民事訴訟，求償735萬餘元。

一審台北地方法院審理後，認定林政德解除合約違法，必須負擔賠償責任，因此判決林政德須賠償517萬餘元。案件上訴二審，智慧財產法院審理後，雙方簽約約定「自簽約後三年半內」就本著作未有任何電影或電視改作實際開鏡拍攝動作者，林政德有權中止本合約，「簽約後三年半內」之文義，應解釋為自原合約簽訂日2012年7月1日起算。當時林政德於2016年1月8日寄出存證信函予吉時娛樂公司，終止合約，而吉時娛樂預計2016年4月才開拍電影，故尚未開鏡，林政德終止合約並無不當。

最後智慧財產法院改判駁回吉時娛樂的請求，林政德免賠。全案再上訴，最高法院2日駁回吉時娛樂的上訴，全案就此確定，林政德不需賠償。

▼漫畫家林政德與Lamigo桃猿前總教練洪一中合影。（圖／記者王真魚攝）