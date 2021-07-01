海鷗遭飛機引擎吸入！下秒慘變「灰色濃煙」噴出...只剩羽毛

▲一隻海鷗意外遭飛機引擎吸入，秒化成濃煙噴出。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者巫彥臻／台北報導

「鳥擊」是飛機在飛行時最怕遇到的意外。近日挪威一架客機正準備降落時，前方突然出現一群海鷗，飛行員為避免發生撞擊緊急飛回空中，但已經來不及，其中一隻海鷗被吸入引擎中，下秒就化成灰色濃煙，從引擎後端噴出，裡面還夾雜著一些羽毛飄散在空中。

據《每日星報》報導，事件發生在6月22日挪威阿塔國際機場（Atar International Airport），當時A320-200N客機正準備降落，這時突然出現出現一群海鷗從飛機的前方飛過，飛機於是緊急往上拉飛回空中，不過還是有一隻海鷗被強力引擎吸入，只見下一秒就化成一陣灰色濃煙從引擎另一端噴出，還依稀可見一些白色羽毛。

飛機所幸在8分鐘後仍安全著陸，沒有造成進一步嚴重事故，不過不得不取消下一次航班，在原地停留超過24小時，進行後續詳細的檢查和修繕，以防發生引擎損壞情形。

這次的意外事件被旁人拍攝下來，並分享到YouTube，吸引2萬網友觀看，不少人讚嘆飛行員的技術和臨機應變，「他避開海鷗群絕對是最正確和最棒的行為！」、「飛行員在眾多鳥擊之前就做出反應，執行得很好！」也有網友認為機場應加派人力，「這麼小的機場應該可以派人在跑道上驅鳥。」