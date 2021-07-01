蔡筱薇偕善心人士攜手送暖　力挺台南新樓醫院醫護

▲台南市議員蔡筱薇及黃俊林先生，前往台南新樓醫院致贈暖心餐盒100份及飲料300杯，力挺醫護人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

Delta變種病毒入侵，全國3級警戒延長至7月12日，台南市議員蔡筱薇及黃俊林先生1日上午11時許，前往台南新樓醫院致贈暖心餐盒100份及飲料300杯，力挺醫護人員的胃，也讓第一線醫護人員感到暖心。

台南新樓醫院表示，目前南台灣正面臨Delta變種病毒的威脅，台南數日零確診後又爆發確診個案，顯然面對疫情一定要格外的戒慎恐懼，步步為營，沒有鬆懈的本錢。身為責任醫院防疫工作一定要確實做好防護措施，才能抵禦頑強的病毒。蔡筱薇議員平時對新樓醫院就十分的關心與支持，本次更結合善心人士以行動展現對醫護同仁的關懷，捐贈暖心便當及飲料顧好前線醫護人員的「吧肚」讓固守前線的醫護同仁”閣卡有氣力”來守護抵擋病毒的攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南新樓醫院醫療副院長周立平，代表院方感謝各界力挺第一線醫護人員的暖心善舉並獻上誠摯的謝意，這一份的心意溫暖誠足可貴，大大鼓舞第一線防疫人員的士氣；疫情持續延燒，3級警戒不斷延長，不管是人心抑或防疫量能都面臨重大考驗，嚴峻的時期更要穩定踏實的做好防疫工作，勤洗手、戴口罩、趕快去施打疫苗，醫護人員不論面對何種狀況都是嚴陣以待，為民眾的健康把關，為社區防疫而努力是該院應該做的；也在此呼籲民眾要持續嚴守防疫規定，不可掉以輕心，大家一起來努力，才能度過疫情的難關。

「大同10人份不鏽鋼電鍋」星河銀色