　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送貨延長不敢訂芒果！果農嘆「11籃報銷」放到長黑點：心血變肥料

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲芒果長出黑點。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

全國進入3級警戒後，民眾避免出門，改以網路採買物資，也導致物流業的包裹量激增，一名種芒果的農民苦嘆，疫情打亂了台灣人的生活步調，因為物流貨運量暴增，導致原本可以如期配送的芒果全都送不了，只能看著這些心血被送回芒果原當成肥料。對此，網友們也無奈表示，「要賣的賣不掉，要買的買不到」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，三級警戒打亂台灣人的生活步調，店家關的關，倒的倒，上班族被解僱的、無薪假的一大堆，就連農民也因為物流量暴增問題，導致芒果沒辦法如以往般正常配送，「只能眼睜睜看著長輩的心血放到黑點，之後載回芒果園凹肥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲11籃芒果銷不出去。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO無奈，極端氣候的因素，導致下完大雨又濕又悶的關係，芒果熟得特別快，放不了多久就會發霉壞掉，「有宅配客人也因為物流塞車不敢下訂，死一大片」，希望政府可以正視這些苦民的困境。

對此，有網友建議，「削皮做芒果冰，或是搾汁做冰，或是烘乾當果乾，想對方法就不會浪費掉，我同事的老家也是芒果一堆銷不出去，結果她們做果乾讓護理師團購，反而賣個好價錢」、「別奢望政府了，趕快削下去做芒果乾吧，烘好留著慢慢賣」、「我覺得是銷路問題，我們收到很多愛心芒果來慰勞醫護，貨運不方便的話，其實可以自己開車到處賣，我在很多處都看到開貨車來賣的，而且一箱才250-350元而已」。

ET快訊
快訊／嘉義男打疫苗後猝死　家屬放棄急救
李婉鈺自爆最痛戀情　「昨天睡旁邊的人說跟妳分手好久」
陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董
永和女沒慢性病！　打完疫苗後猝死
打工族1萬元紓困已入帳人數曝　明起可到ATM直接領
北市耳鼻喉科醫染疫「曾替200人看診」！病患足跡公布　連4天
李婉鈺交往男星7年　突襲給驚喜卻見「床下劈腿鐵證」心冷分手
遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭
12生肖下半年運勢出爐！　這生肖存款大翻漲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

外送生鮮！他接單一看「19公斤商品」秒棄單：別折磨外送員

覺得台灣「防疫很爛」的是哪種人？　網一面倒：正常人

快訊／嘉義洗腎男打疫苗後猝死！家屬放棄急救　檢方追查死因

台中創育嘉年華　9校學生「創業團隊」上線秀成果

台東正氣、四維夜市恢復營業！1／2攤位、禁邊走邊吃　人流管制

新竹縣不跟進夜市微解封　美甲、美睫即日恢復營業

實聯制問題多！超商店員火大提出「5大亂象」：氣到快吐血

陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董

桃園施打疫苗採「雙軌制」！自創疫苗預約平台7／1正式上線

貓奴每天打開包包都收到「貼心乾糧」　 2萬人被暖暈：怕你餓到

失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

台航賣出3,209張陽明股票獲利4.97億　旗下資產減租做公益

苦等2.5年...周杰倫香港開唱四度延期　主辦宣布：要申請金氏世界紀錄！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

加油站變建地？土地閒置竟要等3年　業者吐實：便宜有人搶

NespressoＸChiara Ferragni「粉紅眨眼」咖啡機　台灣限量開賣

桃園慈馨食物銀行　獲贈「愛心物資車」　

撇下兒女離台半年！「福原愛不倫新聞」奪日媒上半年關注度TOP1

南韓輝瑞1000劑疫苗恐報廢！職員「忘記放回冰箱」　放置長溫14小時

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

快訊／今增55例本土、5例死亡

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

712能解封？陳時中給答案了

今增55例本土「新北23例最多」　各縣市分佈曝光！

柯粉護理師辱林靜儀引戰！美女醫PO美照回擊

寧夏夜市微解封　人潮出現了

屏東老年人口多　醫：疫情爆發恐大量死亡

快訊／三重「湯城廣場」某企業爆群聚　5人確診緊急匡列70人

屏東群聚擴大「累計15人」司機共餐者確診

北市微解封　醫：再次證明柯文哲是地下指揮官

高雄鳳山某大樓有5確診！陳時中：做環境採檢

1個月叫40次外送　她的訂單都不超過這數字

更多熱門

相關新聞

小英之友會認購芒果　跨黨派團結力挺小農

小英之友會認購芒果　跨黨派團結力挺小農

屏東縣枋山鄉受到印度Delta變異株疫情影響，連帶使得屏東芒果遭到污名化，民進黨立委莊瑞雄30日表示，在小英之友會的大力支持下，以及不分黨派民意代表的共同促銷下，讓屏東芒果的銷量大增，也證明台灣人的溫暖與團結，一定可以戰勝疫情。

慈惠醫專一口氣買「50箱屏東芒果」　籲力挺小農

慈惠醫專一口氣買「50箱屏東芒果」　籲力挺小農

1神招用玻璃杯切芒果！花3秒完整取下果肉

1神招用玻璃杯切芒果！花3秒完整取下果肉

用新台幣爆買枋山芒果　訂單激增5倍

用新台幣爆買枋山芒果　訂單激增5倍

蔡英文：我要為我的家鄉向熱心好朋友們致謝

蔡英文：我要為我的家鄉向熱心好朋友們致謝

關鍵字：

芒果物流爆怨2公社

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

台中7歲柔道童　住院70天不治

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面