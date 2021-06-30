送貨延長不敢訂芒果！果農嘆「11籃報銷」放到長黑點：心血變肥料

▲芒果長出黑點。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

全國進入3級警戒後，民眾避免出門，改以網路採買物資，也導致物流業的包裹量激增，一名種芒果的農民苦嘆，疫情打亂了台灣人的生活步調，因為物流貨運量暴增，導致原本可以如期配送的芒果全都送不了，只能看著這些心血被送回芒果原當成肥料。對此，網友們也無奈表示，「要賣的賣不掉，要買的買不到」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，三級警戒打亂台灣人的生活步調，店家關的關，倒的倒，上班族被解僱的、無薪假的一大堆，就連農民也因為物流量暴增問題，導致芒果沒辦法如以往般正常配送，「只能眼睜睜看著長輩的心血放到黑點，之後載回芒果園凹肥」。

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▲11籃芒果銷不出去。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO無奈，極端氣候的因素，導致下完大雨又濕又悶的關係，芒果熟得特別快，放不了多久就會發霉壞掉，「有宅配客人也因為物流塞車不敢下訂，死一大片」，希望政府可以正視這些苦民的困境。

對此，有網友建議，「削皮做芒果冰，或是搾汁做冰，或是烘乾當果乾，想對方法就不會浪費掉，我同事的老家也是芒果一堆銷不出去，結果她們做果乾讓護理師團購，反而賣個好價錢」、「別奢望政府了，趕快削下去做芒果乾吧，烘好留著慢慢賣」、「我覺得是銷路問題，我們收到很多愛心芒果來慰勞醫護，貨運不方便的話，其實可以自己開車到處賣，我在很多處都看到開貨車來賣的，而且一箱才250-350元而已」。