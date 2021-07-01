桃園男深夜攜武士刀逛大街　秒變豬隊友！供出5友群聚開毒趴

▲鍾姓男子深夜攜長短刀在桃園街頭閒晃。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市22歲毒蟲鍾姓男子30日深夜攜武士刀等刀械大喇喇的走在街上，警方據報立即出動快打部隊前往，並以優勢警力將他制伏，鍾男稱帶刀防身欲前往友人處幫忙搬家，員警再循線查出其朋友許姓男子住處開毒趴且群聚5人，依法送辦及製表開罰。

▲警方據報出動快打部隊將鍾男制伏。（圖／桃園警分局提供）

昨日23時50分許，桃園警察分局勤務指揮中心接獲民眾報案，指稱在桃園區中埔一街有男子持刀在路上閒晃，且精神恍惚。警方立即啟動快打部隊，由轄區同安所副所長唐傳男率同仁在3分鐘內趕抵現場。

▲▼起出長短刀及吸食器具。（圖／桃園警分局提供）

員警於周邊進行搜尋，發現該名鍾姓男子，立即合力將其壓制，分別在其所攜帶的袋子及他腰際起出兩把刀械(武士刀在袋中、短刀插於腰際)，鍾男表示刀是朋友給的，帶著是要防身用，並不知是危險物品，員警詢問其為何深夜攜刀在路上閒晃，他說是來幫朋友搬家，並帶同警方到其許姓朋友中埔六街租屋處。

▲警方將涉吸毒的鍾男等嫌犯移送。（圖／桃園警分局提供）

員警於該處所發現33歲許男及另1男3女在室內群聚聊天，已違反防疫規定，現場並查獲毒品安非他命及吸食器，驗出包括鍾男等4人有毒品反應，全案依法移請桃園地檢署偵辦，另室內群聚違反防疫規定部分，製作紀錄表後移請桃園市政府衛生局裁處。

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