效力僅48%！　德CureVac疫苗最終試驗結果出爐　慘輸輝瑞莫德納

▲德國生技公司CureVac研發的COVID-19疫苗最終試驗結果出爐。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

德國生技公司CureVac 6月30日公布旗下新冠疫苗「CVnCoV」最終試驗的結果，證實其有效性僅48%，遠低於競爭對手BNT／輝瑞以及莫德納研發的mRNA疫苗。事實上，CureVac 6月中旬公布的期中試驗結果就不甚理想。據悉，病毒不斷變種是增加試驗複雜性的原因之一。

根據《路透社》報導，CureVac表示，60歲以上的試驗測試組是迄今為止受影響最嚴重的一個區間，在排除掉這個年齡段的受試者後，CVnCoV的效力略為提升，為53%，但若是整體有效性僅48%。

▲CureVac疫苗有效性僅48%。（圖／達志影像／美聯社）



CureVac 6月16日曾公布該公司疫苗的最初試驗結果，然而當時有效性只有47%，不同年齡的受試者對於疫苗的反應也不一。他們認為，病毒株變異在疫苗研發上是一種阻力，導致試驗變得更加複雜。

德國生技公司BioNTech與美國輝瑞藥廠合作研發的新冠疫苗以及莫德納疫苗先前都已經被證實，有效性高達95%，幾乎是CVnCoV的兩倍，目前已獲得授權使用。BNT輝瑞疫苗與莫德納疫苗皆是mRNA疫苗。

另一方面，CureVac已經開始與葛蘭素史克藥廠（GSK）合作研發第二代新冠疫苗。CureVac表示，第二代疫苗的早期試驗結果樂觀，人體臨床試驗將從2021年第3季開始執行。

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