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社會 社會焦點 保障人權

彰化防疫旅館「消防一退陷火海」　在地人曝生死瞬間：7、9樓有人

記者黃翊婷／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館6月30日晚間一場大火，造成1名消防員、3名房客死亡，20人受傷。曾參選彰化縣議員的葉孟家在臉書PO文表示，當日晚間7時50分左右聽到消防車的聲音，調頭回去發現喬友大樓失火，9樓樓梯間窗戶有人在求救，7樓似乎也有數人在等待救援，於是立即向現場救援人員反映，消防人員原本想進入救援又折返，接著3樓竄出火舌，再來就是一片火海，場面十分驚險。

在地人目擊喬友大樓生死瞬間。（圖／翻攝自Facebook／葉孟家）

▲葉孟家目擊救援的生死瞬間。（圖／翻攝自Facebook／葉孟家

葉孟家6月30日在臉書PO文表示，當日晚間7時50分左右聽到急促的消防車聲音，定位一看發現是在三民路火車站附近，因為距離不遠，便趕緊調頭回去看，發現是喬友大樓失火，樓上剛好是防疫旅館，「再走近一看，真的是三民路這側2樓在燒，再延燒至3樓。」

葉孟家在現場關心1個多小時，以為火勢已經獲得控制，正要回家時，步行經過中正路一側，意外發現9樓樓梯間有人在求救，還有紅色閃亮訊號，他用探照燈一照，7樓疑似也有數人在等待救援，於是馬上跑回去向現場人員反映，只是消防人員原本要進去救援，卻又返回，接著中正路一側3樓竄出火舌，再來就是一片火海，後來警消緊急調度雲梯車及水車灌救，結果雲梯車升上去卻到達不了受困地點，「再來就是專業的問題了。」

▲▼喬友大樓。（圖／記者李忠憲攝）

▼▲火勢悶燒9小時後被撲滅，大樓外牆焦黑一片。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼喬友大樓。（圖／記者李忠憲攝）

喬友大樓防疫旅館這場大火造成4人死亡，分別為彰化消防局東區消防隊隊員陳志帆，陳姓、倪姓住客和一名外籍移工；另外還有20人受傷，後續已被送至彰化基督教醫院及秀傳醫院治療當中。

事後，有罹難者家屬1日一早在臉書轉貼火災現場影片，質疑事發的防疫旅館是否有通過消防安檢，現場搶救又遇到什麼困難，才會讓大火燒了5個小時以上，知道消息的時候是晚間8、9時，直到隔日凌晨2時10分姊夫才獲救，但人已經沒有生命跡象，送往秀傳醫院急救仍宣告不治，「彰化市，能給個交代嗎？」、「聽網友說這一間已經燒過不只一次，問題在哪裡？這合法設置檢疫旅館嗎？所有消防相關的系統正常運作嗎？我要的是一個交代」。

至於救災現場狀況，彰化縣長王惠美表示，火場情勢險峻，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，加重搜索困難，搜救工作一度暫時中斷，直到調動雲梯車後，使得三民路這側火場濃煙減少，才完成救援任務，但也因為稍早的濃煙造成傷亡。詳細的起火原因，仍有待消防局進一步勘察火場後才能釐清。

▼受困民眾用「手機燈光」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼驚悚畫面曝！彰化喬友大樓惡火　9樓18人受困「用手機燈」求救。（圖／記者唐詠絮攝）

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