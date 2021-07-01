彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸　同袍跪地CPR全場鼻酸

記者黃翊婷／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館6月30日深夜發生大火，造成4人死亡，分別為1名消防員、3名房客，另外還有22人受傷送醫。據了解，殉職的消防隊員陳志帆未婚，2016年前往彰化消防局東區消防隊服務，沒想到卻在這次的救災行動中發生憾事，同仁雖然立即跪地幫忙進行心肺復甦術（CPR），仍來不及挽救這條寶貴的生命，場面令人鼻酸。

▲同仁跪地幫陳員進行CPR，全場鼻酸。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

彰化縣政府表示，喬友大樓是在晚間7點52分左右發生大火，防疫旅館內共有31人受困，分別為2名員工、29名住客（2名自主健康管理、27名居家檢疫者），由於火勢延燒，濃濃黑煙往上竄升，阻礙雲梯車視線，加上入夜斷電，室內漆黑，更加重搜索困難，因此救援行動十分緩慢。

彰化消防局原本預估7月1日0時左右能救出全部的受困者，但直到凌晨3時42分才救出最後一人。根據《聯合新聞網》報導，消防人員後續進行點名時，發現一名隊員失蹤，進入現場搜索，最終在9627號房的浴缸找到已經沒有生命跡象的隊員陳志帆（33歲）；陳員為103年特考班，2016年派往彰化消防局東區消防隊服務，未婚，如今卻在救災過程中殉職，讓消防局同仁十分難過，全局上下氣氛低迷。

▲消防人員在後續點名時發現陳員失蹤，沒想到後來找到他時，人已經倒臥在9627號房的浴缸中。

至於為何會發生火災，喬友大樓主委也是防疫旅館老闆蔡進峰表示，大樓2、3樓是閒置空間，2樓有地毯，3樓有易燃物，有可能是外人入侵導致火災，發生火警之後他慌忙逃下樓，與消防人員共同指引作戰目標，接著重返火場開鎖，「煙還很燙，裡面很黑」，全靠手電筒和意志力挺進，一度還有一間房間的鑰匙無法開門，需要強力破壞進入，所幸最後成功將受困房客救出。

喬友大樓位於彰化火車站前，樓高15層，內部有百貨商城、冰宮、餐廳、遊樂場與KTV，後來因為火警荒廢數年，直至近年管委會整合所有權人意見，重新拉皮才又重獲新生。而蔡進峰買下6至9樓，投入8000萬元將7至9樓改建為防疫旅館，2019年開始營業，沒想到如今又發生火災，詳細的起火原因，仍有待警消人員進一步調查釐清。

▼受困民眾用「手機燈光」求救。