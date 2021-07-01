鳳山「恐怖毒電梯」曝光！60戶上下樓全靠它　一張圖看感染途徑

▲高雄鳳山大樓5人確診，傳染途徑初步研判為電梯。（圖／高雄市政府提供）



記者柯振中／綜合報導

高雄鳳山一棟大樓傳出5人確診，5人分屬2戶，且居住不同樓層。高雄市府經過疫調，推斷2戶人家感染的途徑應該是「電梯」，也公開時序圖，協助釐清感染狀況，以及後續作業流程。

這棟大樓傳出確診消息，市府花了8個小時，深夜成功「清零」，召回所有住戶，進行PCR採檢，並全數列為居家隔離對象。

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這棟大樓共有60戶人家，由於確診的5人分屬2戶，住在不同樓層，也互相不認識，7樓的住戶21日、23日分別確診，2人染疫，屬於仁武家庭群聚案的確診者，過了幾天以後，3樓住戶陸續發病，一家三口全數確診。

▼5人分屬2戶，住在不同樓層，也互不相識。（圖／高雄政府提供）



高雄市衛生局調閱監視器，發現7樓住戶21日當天曾搭乘電梯，3樓住戶也在不同時間搭乘電梯，初步推測可能是先後搭乘，因此造成感染。而這部電梯內部空間狹小，只能容納約3到5人，且大樓只有一部電梯。

依據高雄市府公布的時序圖，市府當天上午10點17分接獲疾管署通知，3樓住戶檢驗陽性，為第14,872起案例，接著市府立刻召開專家會議，進行疫調、匡列，決定啟動清零計畫，由民政局提供資料，將住民全數召回，長庚醫院教授林孟志則在現場提供防疫指導。

▼鳳山大樓確診案爆發後，市府即刻反應，2個小時決定清零，不到8個小時清零成功。（圖／高雄市政府提供）



當天下午2點開始，高雄市副市長林欽榮派遣交通局、警察局、衛生局、環保局等單位進駐，設置現場指揮系統，安排住民清點造冊、並規劃採檢動線。

接著從3點開始，市府啟動大樓淨空計畫，讓住戶進行PCR採檢，再安排防疫巴士，接到防疫旅館，進行居家隔離，直到晚間7點為止，最後一位住民完成採檢，搭乘巴士離開。

▼送走最後一位住民以後，環保局開始大規模消毒。（圖／高雄市政府提供）



採檢任務完成，環保局7點左右開始進行大樓環境清潔消毒，除了大樓的相關人員146人以外，也對附近商家共35人進行採檢，累計採檢181人。

▼除了大樓住民，附近商家有35人也進行採檢。（圖／高雄市政府提供）



晚間8點30分，大樓的戶外採檢站撤站，共採檢245人，所有結果皆為陰性。晚間9點收到疾管署通知，30件環境檢體的檢驗結果皆為陰性，凌晨PCR檢驗結果出爐，181人檢測結果皆為陰性。

而這批住民採檢完畢，全被強制送到防疫旅館隔離，引起網路熱議，有人批評，「這真的很誇張，高雄市是獨立了嗎」。也有人認為，陳其邁做法沒錯，這樣才是超前部署，「不然要等什麼時候？」

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