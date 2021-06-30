失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

▲求職女遭詐，急請先生匯款中獎稅金，警方於銀行人員急忙阻止 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上分局南新所警員蔡宗憲、蔡明翰等2人日前在太保市北港路京城銀行金融機構巡簽時，經由銀行襄理葉素滿及行員魏琇瑜告知，銀行內一名男子神色詭異，臨櫃轉帳新台幣75萬元至香港摩根大通銀行，警方第一時間直覺反應該男子可能正遭受詐騙，便趨前關懷瞭解緣由，最終幸好警方及時介入阻止提領交付款項，因而未受詐騙及財物損失。

警方詢問50歲曾姓男子轉帳這筆金錢做何用途？曾男告知，「妻子(柳氏，50歲)因疫情期間失業，家中上網瀏覽各公司、人力網站的求才訊息時，網路頁面(類似一頁式廣告)跳出抽獎訊息，柳妻不疑有他便點入抽獎，竟喜從天降抽中新臺幣500萬元，依照網頁電話回電告知欲領獎金，接話係一名北京腔音女子，自稱律師代表香港摩根大通銀行表示：依照香港法律需先轉帳繳納15%稅金及手續費共計75萬元，匯款完成後會將剩餘425萬轉入其帳戶。」

由於柳妻一時財迷心竅尚未察覺遭騙，亦無查證是否屬實，不斷催促曾男拿存摺及證件至京城銀行辦理相關轉帳手續。後來經蔡姓員警與銀行行員通力合作、苦口婆心規勸、溝通與關心告知相關反詐騙資訊，曾男清醒後打電話轉知老婆相關一頁式廣告詐騙等資訊，才確認係詐騙集團的慣用手法，成功保住夫妻倆辛苦工作的存款。

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