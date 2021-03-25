嘉義查獲跨國地下運動簽賭　下注金額人民幣5024萬餘元

▲運動簽注站因疫情返國設網路簽賭站，上百支手機為避查緝。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局日前蒐報不法經營地下運動彩簽賭網站情資，經勘查、蒐證後檢附相關蒐查事證聲請搜索票，於3月20日會同台南市政府警察局第四、第五分局在臺南市北區某大樓內查獲一處經營運動彩之簽賭網站，共查獲丁姓主嫌及14名負責「攬客」加入會員之犯嫌，並查扣電腦主機、筆電共40台、打卡鐘1台、監視器1組、行動電話103支等相關證物，全案依賭博罪嫌移送偵辦。

▲警方查扣網路簽賭站主機。（圖／水上分局提供）

丁姓主嫌表示，原先在菲律賓馬尼拉經營運動彩賭博網站，因疫情關係於2020年9月間返台，該簽賭網站之上游聯繫人於該年11月間告知在台開設同性質之簽賭網站請他接任現場負責人(組長)管理該簽注站之員工，並於2020年11、12月間成立「T.G通路網」(中文意指淘金網)，該網站約2千餘名會員，會員全為大陸人民，賭注金額幣值係人民幣，賭博賽事乃以英超(英格蘭足球超級聯賽)、義甲(義大利足球甲級聯賽)、德甲(德國足球甲級聯賽)、西甲(西班牙足球甲級聯賽)、法甲(法國足球甲級聯賽)等五大足球賽事每場次之比賽得分結果為輸贏準據，該簽賭網站經營迄今推算下注金額初估約為人民幣5024萬餘元。

水上分局呼籲，近來發生治安事件常與賭債糾紛有關，該案除依賭博罪嫌移送偵辦外，並將擴大追查該簽賭站集團成員及幕後主持人有無黑道勢力，以澈底斷絕黑幫重要經濟來源，並掃除地下網路運動彩簽賭之歪風。

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