惡師罰小一生跳150下　道歉保工作...人本怒：打到重傷才解聘？

▲台中一所國小傳出學童遭惡師體罰。（示意圖／免費圖庫PEXELS）



記者許權毅／台中報導

台中一名國小陳姓女老師遭檢舉對一年級學童不當管教，體罰學童上下跳、打手心，甚至威脅動作慢學童、帶頭霸凌，經校方調查確定有此事，社會局以違反兒少法公開陳師姓名並裁罰，但最後校方僅以記過3次當作處分，人本教育基金會怒批學校敷衍了事，認為是否沒有重傷就不用解聘，表示應以教師法第15條解聘。



據了解，陳師因為小一學童動作慢或是調皮，竟要求雙手伸直上下跳150下，或是對吃飯動作比較慢學生，語帶威脅說「吃飯比我慢就去吃雙面膠」、責罵「可以不要當笨蛋嗎」，甚至會要求全班讀秒催促動作慢的學童，還要他向全班道歉，也會因為某些學童吵鬧，連坐處罰全班。事件曝光是因為某學童倒退下樓梯，陳師要求再「示範」一次並且錄下傳給家長，家長認為陳師處理不妥，一問才知道有這麼多不當管教行為。

▲台中惡師體罰小一生卻無遭到解聘，人本認為應該依法解聘。（圖／人本教育基金會提供）



人本教育基金會認為應該解聘陳師，但學校卻敷衍了事，竟因為陳師有跟家長協調，獲得家長諒解，最後以記過3次當作處分，但人本認為，全案經過校事會議確認陳師有嚴重體罰，霸凌因應小組也認定陳師對多名學生霸凌成立，社會局以兒少法裁罰甚至有公開陳師姓名，應依法解聘。

人本5月函文抗議後，校方才再開教評會，但最終仍認定陳師沒有停聘以及解聘之必要。讓人本怒批，是不是沒把孩子打到身受重傷，老師就可以安然無事？認為應依照教師法第15條解聘陳師，並呼籲「學生不應因為走進校門就失去人權，老師更不應因為踏入校園得豁免權」。