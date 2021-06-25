「知名網紅驚傳殞落」百萬車撞毀變形！　網：恭喜擊落嘉義最大聲

▲嘉義高價跑車車傷。（圖／翻攝嘉義大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

臉書社團嘉義市大小事稍早許姓民眾PO文附上一張L牌敞篷跑車送修圖，並寫下「知名網紅殞落」，隨即引來網友熱議。大家對網紅真實身分相當好奇，有網友看完圖文說查 「白同學敞篷車，讓你目睹車主光彩」、「這不是聲音嚇死人速度笑死人那台嗎？」、「沒開敞篷差點認不出來」、「恭喜擊落嘉義最大聲」、「昨天才在北港路看他呼嘯而過」，但最後證實僅是車子受損，該名網紅人無大恙。

▲網友po文讓高價跑車車主意外曝光。（圖／翻攝嘉義大小事）

許姓網友表示，自己在北港路停紅綠燈意外拍下L牌高級敞篷跑車因車傷被拖上道路救援維修車車架，他發文臉書寫下「停紅綠燈巧遇嘉義知名網紅隕落」，讓不少網友猜想到底是哪位網紅?有人說，「我只知道蔡阿嘎」「嘉義紅人，比鳳梨還紅」「他在給你前情提要了，還不上臉書搜尋關鍵字 ：#白同學敞篷車」，最後有網友意外丟出知名維修車頻道「白同學DIY」試駕該台敞篷跑車的紀錄片，才讓該名網紅曝了光。

▲高價跑車被送上維修車。（圖／翻攝嘉義大小事）

只見照片新車車價要價數百萬的LEXUS SC430敞篷跑車，左前方保險桿擦撞毀損及，同邊的前方輪胎及輪框都因擦撞而扭曲變形，當時車撞力道應該不小，車子也因此被請上維修車，所幸駕駛安全無恙。

當地民眾表示，很常看到這台車在水上省道，北港路及民雄一帶出沒，車未到聲音先到，是當地小有名氣的網紅所駕駛。