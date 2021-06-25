　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「知名網紅驚傳殞落」百萬車撞毀變形！　網：恭喜擊落嘉義最大聲

▲嘉義高價跑車車傷。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲嘉義高價跑車車傷。（圖／翻攝嘉義大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

臉書社團嘉義市大小事稍早許姓民眾PO文附上一張L牌敞篷跑車送修圖，並寫下「知名網紅殞落」，隨即引來網友熱議。大家對網紅真實身分相當好奇，有網友看完圖文說查 「白同學敞篷車，讓你目睹車主光彩」、「這不是聲音嚇死人速度笑死人那台嗎？」、「沒開敞篷差點認不出來」、「恭喜擊落嘉義最大聲」、「昨天才在北港路看他呼嘯而過」，但最後證實僅是車子受損，該名網紅人無大恙。

▲嘉義高價跑車車傷。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲網友po文讓高價跑車車主意外曝光。（圖／翻攝嘉義大小事）

許姓網友表示，自己在北港路停紅綠燈意外拍下L牌高級敞篷跑車因車傷被拖上道路救援維修車車架，他發文臉書寫下「停紅綠燈巧遇嘉義知名網紅隕落」，讓不少網友猜想到底是哪位網紅?有人說，「我只知道蔡阿嘎」「嘉義紅人，比鳳梨還紅」「他在給你前情提要了，還不上臉書搜尋關鍵字 ：#白同學敞篷車」，最後有網友意外丟出知名維修車頻道「白同學DIY」試駕該台敞篷跑車的紀錄片，才讓該名網紅曝了光。

▲嘉義高價跑車車傷。（圖／翻攝嘉義大小事）

▲高價跑車被送上維修車。（圖／翻攝嘉義大小事）

只見照片新車車價要價數百萬的LEXUS SC430敞篷跑車，左前方保險桿擦撞毀損及，同邊的前方輪胎及輪框都因擦撞而扭曲變形，當時車撞力道應該不小，車子也因此被請上維修車，所幸駕駛安全無恙。

當地民眾表示，很常看到這台車在水上省道，北港路及民雄一帶出沒，車未到聲音先到，是當地小有名氣的網紅所駕駛。

ET快訊
快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」
超市促銷「單價卻狂漲2倍」！他傻眼PO明細　網：已經很多年了
染病被排擠！21歲男持槍「屠殺33人」滅全村　逃深山飲彈亡
大S媽聞「汪小菲帶妹喝酒」低調回應！張蘭直播曬照　網一看懂了
快訊／單挑陳其邁！真試試看「特權打疫苗」　張顯耀電話一接就掛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「知名網紅驚傳殞落」百萬車撞毀變形！　網：恭喜擊落嘉義最大聲

桃園804醫院群聚感染早日清零　15名確診者轉至部桃、林口長庚醫院

北漂男無症狀確診！新增9處足跡　全落在彰化市

丁怡銘的風險比郵差高嗎？台南藍軍批：為何郵差至今打不到疫苗？

80歲老婦遲到　台中眼鏡壯男成功打到殘劑...市府說話了

桃園254家私幼面臨倒閉退場　視訊陳情議長盼7月微解封

不僅忙防疫工作！六龜警防搶演練照上場　全員「罩好罩滿」

竹市疫苗站湧入愛心便當、點心　店家：感謝抗疫人員

曾受詐騙易再被騙！詐騙集團手握舊資料　假冒檢警二度坑害

台南連日大雨路樹橫倒車道　永康警即刻冒雨清除

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

「知名網紅驚傳殞落」百萬車撞毀變形！　網：恭喜擊落嘉義最大聲

桃園804醫院群聚感染早日清零　15名確診者轉至部桃、林口長庚醫院

北漂男無症狀確診！新增9處足跡　全落在彰化市

丁怡銘的風險比郵差高嗎？台南藍軍批：為何郵差至今打不到疫苗？

80歲老婦遲到　台中眼鏡壯男成功打到殘劑...市府說話了

桃園254家私幼面臨倒閉退場　視訊陳情議長盼7月微解封

不僅忙防疫工作！六龜警防搶演練照上場　全員「罩好罩滿」

竹市疫苗站湧入愛心便當、點心　店家：感謝抗疫人員

曾受詐騙易再被騙！詐騙集團手握舊資料　假冒檢警二度坑害

台南連日大雨路樹橫倒車道　永康警即刻冒雨清除

感謝醫院照顧中風奶奶！　宛宛兒捐隔離衣：希望大家都能平安

快訊／真的試試看！張顯耀特權打疫苗　陳其邁「深夜有動作了」

瞄準Google、臉書等科技4巨頭　美眾院司委會反托拉斯6法案過關

大改款「現代山土匪休旅車」7／1台灣發表！渦輪油電導入機會大

快訊／高雄螺絲工廠晚間火警！消防員「跌入油坑」送醫急救

出國打疫苗代價「多花好幾萬」！入境隔離6／27起回台需住檢疫所

水煮蛋肌必備「煥膚神品」清空粉刺林！香緹卡精萃露、瑰柏翠野蘋果水被瘋

吳念庭致勝選球眼　西武監督大讚太重要

捷克史上最強龍捲風　至少5死數百人傷

台灣7月開賣！Jo Malone超仙「櫻花香水」復刻回歸

地方熱門新聞

嘉義驚傳「知名網紅殞落」百萬車變形

婦遲到　台中男打到殘劑市府說話了

台南平交道現坑洞　區間車退回車站

北漂確診男無症狀！9處足跡全在彰化

澎湖男拒快篩！吞罰單住家遭監控

斷航14天物資上岸　蘭嶼1hr物資掃光

屏東師線上視訊學生缺課　機警通報113追出家暴

桃園254家私幼面臨倒閉退場

金馬澎疫苗接種：即起擴大至第9類

桃園804醫院群聚感染　15名確診者轉院

台南1男子不滿自費快篩大聲咆哮

雲縣府期待夜市712後有條件式恢復營業

台南藍軍痛批為何郵差打不到疫苗

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

更多熱門

相關新聞

盾牌牙醫被控盜照致歉：散瞳劑沒退就發文

盾牌牙醫被控盜照致歉：散瞳劑沒退就發文

網紅牙醫史書華擁有９萬粉絲追蹤，在網路上有高聲量，但他昨（24）日在網路上PO出一張作品，卻被指控盜照，而史書華今日也在粉專《盾牌牙醫史書華》致歉，澄清是因為還沒睡醒就用手機隨便發文，不小心誤用其他牙醫師作品。

保時捷新年式911調漲最高23萬

保時捷新年式911調漲最高23萬

診所闆娘實測快篩　深入8公分插鼻痛到哭

診所闆娘實測快篩　深入8公分插鼻痛到哭

「酷」助圓夢　推動台法電競合作

「酷」助圓夢　推動台法電競合作

網紅雪糕一支賣283元 創始人「你愛要不要」遭網圍剿

網紅雪糕一支賣283元 創始人「你愛要不要」遭網圍剿

關鍵字：

敞篷車網紅

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

快訊／高雄女大生陳屍家中　房東「聞到異味」開門嚇傻

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

Delta變種病毒侵台　網曝恐怖數據：求封城

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

阮經天姑婆加國返台見不到103歲母

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

南部豪雨開炸！2縣市晚間被灌爆

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面