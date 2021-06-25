網紅牙醫被控盜照！發文致歉：不該一早散瞳劑沒退就發文

▲網紅牙醫史書華被控盜照，今在臉書發文致歉，表示是自己一早起來沒睡醒，散瞳劑還沒退，就隨便從手機發文才誤用。（圖／翻攝自fb／盾牌牙醫史書華，下同）
實習記者陳妙津／綜合報導
網紅牙醫史書華擁有９萬粉絲追蹤，在網路上有高聲量，但他昨（24）日在網路上PO出一張作品，卻被指控盜照。史書華今日也在粉專《盾牌牙醫史書華》致歉，澄清是因為還沒睡醒就用手機隨便發文，不小心誤用其他牙醫師作品。
史書華24日在臉書放上一張作品，內文寫道，「好啦！那來放個很久以前練習用蠟雕刻的牙齒好了，伊森不是醫生，只是略懂手工藝的牙匠。」但事後卻被指盜用了另位醫師醫師粉專上的樹脂口外牙作品。
有網友爆料表示，「盜圖仔真的笑死人，被抓包才把原本的圖撤掉換一張。一般人沒有對比，憑自己印象的話，根本不會記得兩張圖水準差異大到什麼程度。」還有網友在《靠北牙醫2.0》截圖酸，「這張圖好眼熟啊？我以為是樹脂，原來是蠟啊！失敬失敬，十年所有次專科完訓就是實力堅強！」還連帶引出十幾篇靠北貼文。
《爆走喬喬的護理人生（張喬瑜護理師）》也在粉專分享事件經過，認為絕不是「誤用」而已，要史書華別再凹了，「再凹就真的很難看了啦！」
史書華今日也在粉絲團致歉，「再次跟郭醫師致歉 ，莫名被我捲到，是我不好 。我不應該一早起來沒睡醒散瞳劑還沒退就隨便從手機發文，偏偏挑到大神的作品。」
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