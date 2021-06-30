壹傳媒擬出售台灣《蘋果新聞網》　傳有4組買家

記者鄭思楠／綜合報導

壹傳媒29日宣布，與潛在買方就可能出售Amazing Sino International Limited（於台灣經營提供新聞及娛樂內容的媒體業務，台灣蘋果新聞網）全部已發行股本訂立意向書。據了解，買方是一家金融集團。目前，公司股份繼續停牌。

▲壹傳媒擬出售台灣《蘋果日報》網上版。（圖／路透社）

公司未有透露買家身分，只表示是獨立第三方。除了之前傳出的寶佳集團、富邦金控及中信金控外，最新消息稱，台灣醫美集團愛爾麗也是潛在買家之一。

香港《蘋果日報》本月24日停刊，多名高層被捕。對於台灣部分，蘋果新聞網表示運作一切如常，營運不受影響。不過，市場認為，台灣蘋果日報後續一定會出售，動向也受到市場關注。

壹傳媒稍早公告，今日壹傳媒與潛在買方就集團可能出售Amazing Sino International Limited，即於台灣經營提供新聞及娛樂內容的媒體業務的全部已發行股本訂立意向書，並接受其項下不具法律約束力之建議。

公告稱，Amazing Sino及其附屬公司出版台灣蘋果日報網上版，建議須待簽訂合同及經盡職審查，潛在買方預期於7月9日前完成該等事項。訂約方同意致力於7月30日前簽訂正式交易協議，倘若及當有進一步事態發展時，公司將適時另行公告。