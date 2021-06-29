宜蘭長者有被Delta病毒嚇到　疫苗施打率回升到4成

▲Delta入侵台灣，宜蘭長者有嚇到！施打率由2成不到回升到4成多。（圖／擷取自《宜蘭知識＋》）

記者游芳男／宜蘭報導

印度變種病毒株Delta入侵台灣，先前緩打疫苗的宜蘭長者有被嚇到，28日蘇澳鎮等地出現補打人潮，讓接種站一度擁擠。施打率由2成不到，回升至4成多。

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宜蘭衛生局表示，民眾對自己健康越來越重視，但一周前AZ有些副作用，施打率降到2成不到，目前長者施打回升，至28日4成多。另對於出現長者搶打擁擠人潮，衛生局說，沒準備好，對不起長者，蘇澳接種站將由蘇澳衛生所改到蘇澳國小體育館，讓長者有舒適不擁擠的施打環境。

網28日反應，蘇澳接種站打的速度慢、報到的狀況不通暢都沒關係，但完全沒有相關配套導致的群聚狀況該何解呢「第一次看到如此多老人家發飆、蘇澳這樣是正常的狀況嗎？」。

宜蘭衛生局28日回應說，接種對象除原通知時段長輩到場外，另有先前已通知，但還在考慮中而沒接種的長輩，可能受到最近相關訊息影響也同時過來接種，造成現場人流擁擠。經緊急調派一位醫師支援，且透過現場同仁廣播分流，並安排等候區域及座位，稍後已漸消化人潮。感謝網友的費心提醒，針對28日狀況我們將深自檢討，持續改善接種動線及空間，以提供長輩更舒適的疫苗施打服務。

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