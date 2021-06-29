快訊／家禽合作社26人確診「感染源仍不明」　侯友宜：持續追！

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增54例COVID-19本土病例，新北市增加22例，針對新北市家禽合作社群聚感染，目前累計26人確診，7/1起針對家禽合作社從業人員進行二次篩檢，侯友宜表示，目前家禽群聚事件感染源仍不明，除建請中央做基因定序，新北也會持續動員警政、衛政系統追朔源頭。

侯友宜表示，泰山新北家禽合作社篩檢683人，有26人陽性，情況非常嚴重，因此篩過一次之後，7/1將針對家禽合作社從業人員安排二次全面篩檢，唯有透過不斷的篩，才能斷根、清空。

不過，目前家禽群聚事件的感染源仍不明，侯友宜表示，除了建請中央做基因定序外，新北也會不斷動員警政、衛政系統去追，持續疫調，把不明感染源找出來。

侯友宜指出，今天新增22例中，中和5人最多，板橋4人，新店3人，三重、土城、泰山各2人，新莊、五股、汐止、深坑各1人，累計6463人確診，4911 人解隔離。

進一步分析22例感染源，侯友宜表示，家戶感染有8人，佔36%，職場有7人，佔32%。與北農相關者有7人、與台北市相關有5人。

侯友宜表示，泰山新北家禽合作社篩檢683人，有26人陽性，非常嚴重，因此篩一次之後，預計7/1再次針對家禽合作社從業人員安排篩檢，不斷的篩才能斷根、清空。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）

