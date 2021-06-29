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藍綠大咖逆時中！　侯友宜、鄭文燦齊喊「入境兩篩」防Delta

記者陳俊宏／綜合報導

藍綠大咖「逆時中」！防範Delta變種病毒株，包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦都認為，應該實施入境篩檢兩次。台中市長盧秀燕也說，過去不斷建議針對國外入境者一律要進行篩檢，但未被中央接受；中央現在因Delta病毒入侵，開始實施入境旅客進行普篩，「雖然晚了點，但總比不做好。」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中28日宣布，自國外入境一律集中隔離，從風險7國入境一律到集中檢疫所，其他地區可到防疫旅館，或自費入住集中檢疫所；另外，無論是否從7國入境，隔離期滿一律PCR篩檢，從7國入境進入隔離前，要加做1次PCR篩檢。而重點高風險7國是巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉。

▼侯友宜、盧秀燕、鄭文燦。（合成圖／新北市府提供、台中市府提供、記者沈繼昌翻攝）

侯友宜、盧秀燕、鄭文燦。(合成圖／新北市府提供、台中市府提供、記者沈繼昌翻攝）

▼因應Delta變異株，陳時中宣布三大加強措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心指揮官陳時中。乾淨版畫面。（圖／指揮中心提供）

侯友宜表示，他這段期間不斷呼籲，不應只針對高風險7國實施兩次篩檢，而是任何國家只要進來台灣，都應在入境、解隔前篩檢兩次。

侯友宜說，包括以色列、英國、新加坡、澳洲、日本，除了入境篩檢，解隔前、甚至隔離期間都會加篩，其中以色列、英國第一劑疫苗覆蓋率高達6成，我國第一劑疫苗覆蓋率仍只有7.9%。因此他認為，我國應採取更高規格的方式，實施「入境篩檢兩次」，讓病毒阻絕於境外，盼中央採納。

鄭文燦則指出，過去很多人主張在機場進行快篩，但容易有「偽陽性、偽陰性」的問題，造成入境旅客失去警覺性，因此最佳方案是建立「兩採」機制，機場應建立PCR檢測制度，現在有許多大廠都有合格的檢驗儀器，檢測時間約30分鐘就會有結果。

盧秀燕提到，過去一年多，市府與中央的聯席防疫會議中，她與學者專家及基層醫師皆曾一再建議中央對入境者要篩檢，「阻絕病毒於境外」，可惜中央都沒有接受；現在中央宣布對入境的旅客篩檢，雖然晚了點，但總比不做好，「對入境者全面篩檢，總比讓台灣人染疫或人人自危要好。」

▼因應Delta變異株，指揮中心三大加強措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼因應Delta變異株，指揮中心三大加強措施。（圖／指揮中心提供）

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