Delta群聚擴大！枋寮果農案14734確定染變異株　太太也確診

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

屏東縣27日新增一名確診個案，案號「14734」枋寮鄉73歲果農因為要去枋寮醫院開刀，住院前PCR檢測發現染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官今日宣布，該名果農也感染Delta變異株，太太也確診，整起群聚達到14人。

緊鄰枋山鄉的枋寮鄉新增一名確診個案，案號14734、感染源待釐清，6月24日、26日曾至枋寮醫院一樓急門診，縣府已要求枋寮醫院今日暫停急診、門診一天，全面消毒，擴大匡列有重疊足跡的民眾、醫院工作人員205人採檢及隔離，並緊急在枋寮國小設置社區篩檢站，上午9點啟用，請符合條件的民眾盡快前往篩檢。

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▲屏東Delta印度變異株群聚及其相關個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲枋寮確診個案(案14734、案14816)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心27日公布屏東2起群聚Delta病毒基因定序結果，包括司機一起共餐、泡茶者，還有司機的同住者，再有2人驗出delta病毒株，但指揮官陳時中在記者會上表示，雖然其餘個案還在定序中，但應該難以倖免，「推測整起群聚12人都是delta病毒株。」

昨傳出秘魯祖孫確診前曾外出倒垃圾，也有外出泡茶、共餐，遭網友質疑防疫鬆懈。對此，陳時中也強調，泡茶沒有超過5人的社交距離規定，防疫強度若沒拿捏好，就會形成防疫疲乏，甚至造成反彈，恐影響防疫成效。因應疫情爆發，屏東也請求疫苗支援，指揮中心26日已先發配1200劑AZ疫苗，30日也會依原先分配，配送2萬1700劑莫德納疫苗。

▲0629屏東篩檢站篩檢結果更新。（圖／指揮中心提供）