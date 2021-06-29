粉絲追蹤暴增！爆乳女王做完筆錄　狂發23張Cosplay「造福賤狗」

▲崔女狂發23張照片稱要「投資自己，造福賤狗」。（圖／截取自崔女推特）

記者白珈陽／台中報導

爆乳「調教女王」29歲崔女與台中林姓警員男友，除在高雄市的派出所前拍裸照，也曾在台中市西屯區街頭、燒肉店前「留影」，台中警方昨晚訊後依妨害風化罪移送地檢署偵辦。然而事件爆發後，崔女推特粉絲追蹤數已從1萬出頭飆破1.3萬，人氣大漲，且昨晚在派出所做完筆錄後，她又在推特上狂發4文23照片，分享買來的66件服裝、飾品，高調吸粉，稱是「造福賤狗」，盼粉絲幫她「回血」。

崔女昨晚在台中警局作完筆錄後，先是用手機在推特上發文稱「白流的眼淚，白跑的警局，白放的感情，白做的犧牲，徒勞。最後我只是一隻代罪羔羊罷了」、「被大家謾罵，被家人唾棄，換來的是三小」、「我應該把所有事實說出來嗎？既然是不值得的人，我何必犧牲自己保護他」，字裡行間飽受委屈，諸多粉絲也在留言串為她加油打氣。

▲崔女發文表示委屈。（圖／截取自崔女推特）

不過隨後的數小時內，她狂PO了23張各式Cosplay的照片，有馬甲、學生服、白襯衫等，她表示「這邊至少7雙鞋、31件飾品、28件服裝」、「加上道具也是萬把塊在燒」、「女王發了瘋在投資自己、造福賤狗，不幫我回血一下已經破產要退圈了」等語，粉絲也認份地回覆「是狗狗的福分」。

▲崔女要粉絲幫她「回血」。（圖／截取自崔女推特）

經觀察，崔女推特粉絲追蹤數在事件爆發前約在1萬出頭，短短2天已增加約3000人，雖須吃上官司，但也帶來了高人氣。

崔女在推特（Twitter）上自稱「調教女王」，27日凌晨在高雄市三民一分局哈爾濱派出所前，由台中市林姓員警（34歲）拍下三點全露的裸照，引起高雄警方震怒，2人訊後被依妨害風化、侮辱公署罪偵辦；警方調查，2人於24日也曾在台中西屯區朝富路、市政路一帶的街頭以及知名燒肉店前拍攝裸照，崔女並於大甲區的一家摩鐵內穿上警察制服拍爆乳照，同樣皆是由林員攝影，台中警方將2人通知到案，昨晚訊後依妨害風化函送台中地檢署偵辦。

▲▼ 崔女狂PO23張各式cosplay的照片，有馬甲、學生服、白襯衫等 。（圖／截取自崔女推特）

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