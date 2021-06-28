爆乳女王三點黑星露出！掌鏡人「警察身份」遭起底　慘被記大過

記者吳奕靖、李忠憲／高雄報導

一名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，還將照片放到推特上供人瀏覽，由於女子身上只用外套披著，重要三點部位僅用黑色星星遮起來，尺度超大，也引發警方震怒。拍攝者身分事後曝光，竟是台中市一名員警，而這名員警的背景也隨之遭到起底。

▲女子在派出所前公然拍攝裸照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名女子在派出所門口全裸入鏡，旁邊還停了一部警車，她本人把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，整個春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸」。

經查，這名租住在高雄的29歲崔女因為家住台南的34歲林姓男友人心情不好，而南下高雄找她，2人酒後想要找刺激，才決定跑到派出所拍照後離開。

▲爆乳女王（紅圈）以及幫忙拍照的朋友（箭頭）一起到案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

稍早，這名林男的身份背景曝光，竟是台中保四總隊一線三星員警。據悉，林員2020年因校園毒品防制專案而到台中支援，而其表現平平，個性單純，才跟崔女交往沒多久。他表示，當時因為崔女想拍照留念，自己沒多想就幫忙拍照，沒想到對方卻將照片放上網路。

目前全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌函送偵辦，而對此，台中警方也回覆，林員於休假期間應崔姓網友之約，替其拍攝以哈爾濱所為背景的裸露三點照片，崔女並上傳社群網站，涉嫌違反刑法第141條侮辱公署罪及第235條妨害風化罪，全案現已函請高雄地檢署偵辦。另外，林員所任職的分局也將從嚴從重處分，將記大過1次。