爆乳妹派出所前「三點黑星露出」！拍攝者身分曝光…竟是台中警察

記者吳奕靖／高雄報導

一名女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，還將照片放到推特上供人瀏覽，由於尺度超大，女子身上只用外套披著，重要三點部位僅用黑色星星遮起來，引發警方震怒。稍早拍攝者身分也曝光，竟是台中市一名員警。

▲女子在派出所前公然拍攝裸照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名女子在派出所門口全裸入鏡，旁邊還停了一部警車，她本人把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，整個春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸」。

哈爾濱派出所追查整件事，在新聞曝光之後3小時，立刻傳喚這名裸女以及幫忙拍照的人到案說明，這名租住在高雄的29歲崔女表示，住台南的34歲林姓男性友人說心情不好，因此到高雄找她，二人先投宿一家摩鐵外出吃飯喝酒，由於自己酒後想要找刺激，加上要幫她拍照的林姓男性友人也心情不好，由於附近剛好有派出所，於是搭小黃過來拍照後離開。

▲爆乳女王（紅圈）以及幫忙拍照的朋友（箭頭）一起到案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

林男則表示，他也沒想到崔女會把照片上傳，純粹只是幫拍照而已，不過警方認為崔女是在「蹭聲量」，因為之前她早已在推特預告。

現在全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌函送偵辦，派出所調閱監視器畫面後，發現該女子於6月27日凌晨2時45分步行至派出所旁，倉促拍完照片後立即離去，期間不到10秒鐘，但也因為這10秒鐘，三民一分局分局長古瑞麟非常震怒，也追究值班人員的疏失。