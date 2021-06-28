高雄全裸妹非第一次！曾在台中留影　穿警察男友制服爆乳照曝光

▲崔女穿著林姓員警的警察制服，在摩鐵內拍攝爆乳照。（圖／翻攝崔女推特）

記者白珈陽／台中報導

29歲崔姓女子在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，還照片傳上推特供網友瀏覽，引起警方震怒。警方查出攝影者竟是台中市一名林姓現職員警，與崔女是男女朋友，2人是酒後一時興起才拍攝，但警方追查，崔女不只是在高雄拍，還曾到台中七期豪宅區附近留影，幾百公尺附近又是警察局。誇張的是，崔女還穿著林員警服裸身拍照。對此，台中警方已主動調查，待高雄警方偵辦後，也將通知他們到案，依妨害風化、散布猥褻物品罪方向偵辦。

經查，崔女在推特（Twitter）上自稱「調教女王」，27日凌晨在高雄市三民一分局哈爾濱派出所前，戴著粉紅色口罩，打開駝色外套，由台中市林姓員警（34歲）拍下三點全露的裸照，崔女將裸照上傳推特後，引起網友瘋傳，由於行徑囂張，照片遭網友檢舉，高雄警方獲報後循線調查，並將2人通知到案，2人供稱，因崔女心情不好，林員到高雄找她喝酒，酒後行經哈爾濱所時，崔女一時興起提議到所前拍攝裸照。訊後依妨害風化、侮辱公署罪偵辦。

▲崔女在派出所前公然拍攝裸照。（圖／記者吳奕靖翻攝）

台中警方獲報後，28日上午立即召開人評會，認定林的行為嚴重影響警譽，祭出一大過處分，並列管加強輔導、管考。

不過警方還查出，崔女推特內還有多張露點、撫摸男子下體的不雅照片，均未打馬賽克，且近日發布的裸照，比對地點後發現竟是位於台中七期豪宅區以及附近一家知名燒烤店門前；另外，崔女也被發現，有身穿警察制服袒胸露乳的照片，且制服的擁有者就是林男，林男也坦承，在台中的照片也是他所攝。

▲▼ 崔女在台中七期豪宅區以及附近一家知名燒烤店門前拍攝裸照，攝影者同樣是林男。（圖／翻攝崔女推特）

台中警方表示，根據照片資訊，確認地點就是台中西屯區朝富路、市政路附近，目前崔女與林男還在高雄，後續將通知2人來台中到案說明，全案將依妨害風化、散布猥褻物品罪方向偵辦。

大同大同國貨好～～～