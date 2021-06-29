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台美TIFA重啟對話　蕭美琴揭台灣曾被認為政治決心不足

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

▲駐美代表蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

台美貿易暨投資架構協定TIFA將在30日復談，駐美代表蕭美琴29日表示，有位曾任小布希政府政策要職的友人告訴她，早年美方內部曾經研議與南韓的雙邊談判之外，也開啟與台灣的貿易協定談判，但當時美方評估台灣解決貿易歧見的政治決心不足，如今國內政治面臨激烈反對，但也展現我國與國際接軌的決心，也累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與正面動能。

蕭美琴表示，台美貿易對話中斷多年後，終於要恢復了，雙方貿易談判辦公室預計於30日展開TIFA對話，而這場對話，也將為未來雙邊經貿合作向前邁進奠定重要的基礎。

蕭美琴指出，全球經貿環境正經歷劇烈變動，除了近年美中戰略競爭中的貿易戰之外，更是各國於新冠疫情爆發封鎖後重啟經濟的重整時期。

她強調，台灣在因應外在變化的過程中，如何推動國內產業的轉型、以全球佈局的角度分散風險、同時提升與主要貿易夥伴的關係，爭取更多的生存與合作空間，刻不容緩。

蕭美琴指出，這場對話能夠在全球經濟環境變動的關鍵時刻恢復，在於台灣也展現了與國際接軌的決心。她說，國際貿易談判從來都不是容易的事；市場開放，必然會衝擊到產業的利益，各自有得有失，更會延伸雙方內部政治利益的折衝，無論日本或韓國，都歷經了多年的波折，最終才能獲得雙邊貿易協定的成果。

對於台灣數十年來產業變遷，蕭美琴說，面對國際競爭或有困難與轉型的陣痛，但整體來說，從全球市場開放中獲益的價值，讓過去無論哪個黨執政，都把與貿易夥伴簽署貿易協定視為重要工作。

蕭美琴表示，有位曾任小布希政府政策要職的友人告訴她，早年美方內部曾經研議與南韓的雙邊談判之外，也開啟與台灣的貿易協定談判，但當時美方評估台灣解決貿易歧見的政治決心不足，恐將消耗談判能量而無法取得進展，因此並未啟動與台灣之談判。

蕭美琴說，歷經了十幾年，豬牛等爭議議題，依然糾纏著雙邊貿易，成為貿易關係原地踏步的最大障礙。如今CODEX已訂了添加物殘留標準的科學依據，我方依據國際標準制訂政策，雖然在國內政治上面臨責難與激烈反對，但也展現我國與國際接軌的決心，並累積了美國朝野支持與台灣重啟貿易對話的信心與正面動能。

她坦言，雖然雙方尚未完全擺脫相關爭議的陰影，但總算能跨出一步，為其他台灣所關心的議題，開啟對話的空間。

蕭美琴表示，台灣面臨市場開放的內部挑戰，美國亦然，美國近年產業外移，對外貿易逆差擴大，新冠疫情亦暴露了供應鍊的脆弱；農業團體以及各產業的利益相關者緊盯著貿易代表署爭取全球市場的一舉一動。

蕭美琴表示，無論是面對前川普政府的「美國優先」口號，或拜登政府新任貿易代表戴琪主張要建構「以勞工為核心」的貿易政策，台灣要尋求美方支持啟動雙邊貿易協議談判，也不得不考量美方關切角度，才有突破現有雙邊貿易架構，進一步創造整體雙贏的可能。

因此，蕭美琴認為，除了彼此各自關切的議題，勢將成為繼續磨合的爭點之外，有幾項重要領域，將是雙方未來合作取得進展的機會，包括：氣候變遷與綠色經濟、數位經濟、以及供應鏈韌性等。

蕭美琴說，其中供應鏈韌性包含晶片與安全資通訊產品、藥品與醫療器材等項目，以及勞工保護、智慧財產權、技術性貿易障礙、投資等傳統雙邊貿易議題，更在新冠疫情中和疫後復甦的時期呈現關鍵重要性。

此外，蕭美琴強調，美國貿易代表署為了擴增全球新冠疫苗產能，主張透過WTO釋出疫苗智慧財產權，雖屬WTO架構的議題，對於台灣爭取美國疫苗製造技術、建構產能以共同對抗新冠病毒，於目標上台美有其一致性，亦可透過雙邊平台進一步凝聚共識。

 
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