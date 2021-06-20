蕭美琴為了250萬劑疫苗站停機坪6小時　每天跟蔡英文深夜熱線

▲駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）



記者陶本和／台北報導

美國援助台灣250萬劑默德納疫苗，我駐美代表蕭美琴從凌晨兩點，就在機場處理疫苗交貨，在停機坪上站了6個小時；而總統府發言人張惇涵也透露，過去這陣子，每天深夜總統蔡英文都會跟蕭美琴熱線，掌握進度。

蕭美琴在19日晚間在臉書表示，這班載著疫苗的華航貨機已經起飛，正朝台灣飛去，一行人在機場跑道揮手，歡送這架疫苗專機。民進黨立委李昆澤則在臉書貼出一張蕭美琴背影照片透露，蕭美琴仔細盯著疫苗交貨過程，從凌晨兩點半開始處理交貨，在停機坪站了六個小時，這個月的煎熬忙碌，可想而知。

張惇涵則表示，這兩個禮拜，美國政府跟駐美代表處，可以說是日以繼夜，不分平日假日共同努力，大家都希望，讓疫苗早一天抵達台灣。

張惇涵說，不只是美國的最前線，台灣和美處也是分秒必爭，台灣跟華府雖然有12小時的時差，但台美之間的聯繫，是零時差。

張惇涵透露，時常在台灣的凌晨、美國的傍晚，蔡英文會與駐美代表蕭美琴通電話；甚至，常常在台灣的深夜，蔡英文也會打電話給蕭美琴，討論當日的工作內容、直接下達指令，緊盯每一項工作進度。

在台灣的外交部，張惇涵說，也和AIT以及華府不眠不休的聯繫協調、確認訊息、確保一切順利。而國安和外交團隊的幕僚，更是頻繁聯繫，交換每天的工作進度。他認為，蕭美琴彷彿一直在線上，及時提供台灣方面，美國最前線的最新訊息。

▼駐美代表蕭美琴機場目送「美捐台疫苗」起飛。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

